హైరిస్క్‌ ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేక శిబిరాలు

● డీఎంహెచ్వో ఏంజెలా ఆల్ఫ్రెడ్
సిరిసిల్ల/సిరిసిల్లటౌన్: హైరిస్క్ ప్రాంతాల్లో నివసించే పిల్లలకు పోలియో చుక్కలు వేయడానికి ప్రత్యేక శిబిరాలు నిర్వహించినట్లు డీఎంహెచ్వో ఏంజెలా ఆల్ఫ్రెడ్ పేర్కొన్నారు. జాతీయ పల్స్పోలియో సందర్భంగా ఆది వారం జిల్లా ఇమ్యూనైజేషన్ అధికారి డాక్టర్ సంపత్, జిల్లా డేటా మేనేజర్ కార్తీక్ కలిసి జిల్లాలోని హైరిస్క్ ప్రాంతాలు, గుడిసెలు, ఇటుకబట్టీలు, వలసకార్మికులు నివసిస్తున్న ప్రాంతాలు, తాత్కాలిక నివాస ప్రాంతాల్లో పల్స్ పోలియో పంపిణీని పరిశీలించారు. చంద్రంపేట, రాజీవ్నగర్ పరిసర ప్రాంతాల్లోని గుడిసెల్లో ఐదేళ్లలోపు 15 మంది చిన్నారులకు పోలియో చుక్కలు అందించారు.
బీఎస్పీ బలోపేతానికి కృషి చేయాలి
సిరిసిల్ల అర్బన్: బీఎస్పీ బలోపేతానికి ప్రతి ఒక్కరూ కృషిచేయాలని బీఎస్పీ జోన్ చీఫ్ ఇన్చార్జి నిషాని రామచంద్రం కోరారు. సిరిసిల్ల ప్రెస్క్లబ్లో ఆదివారం బీఎస్పీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి ఎనగందుల వెంకన్న ఆధ్వర్యంలో విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడారు. బీజేపీ, కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్లు బీసీలకు తీరని అన్యాయం చేశాయన్నారు. వివిధ పార్టీలకు చెందిన బోగ కనకయ్య, లింగమూర్తి, ఉడుత రమేశ్ బీఎస్పీలో చేరినట్లు తెలిపారు. ప్రశాంత్గౌడ్, బాబు, శ్రీనివాస్, రమేశ్, మధుసూదన్, ఆంజనేయులు, నక్క విజయ్ పాల్గొన్నారు.
పీఆర్సీ ప్రకటించాలి
సిరిసిల్ల అర్బన్: ప్రభుత్వం పీఆర్సీని వెంటనే ప్రకటించి పెండింగ్లో ఉన్న డీఏలను విడుదల చేయాలని టీఎస్యూటీఎఫ్ రాష్ట్ర కార్యదర్శి సత్యానంద్ డిమాండ్ చేశారు. గీతానగర్ ఉన్నత పాఠశాలలో ఆదివారం తెలంగాణ రాష్ట్ర ఐక్య ఉపాధ్యాయ ఫెడరేషన్(టీఎస్ యూటీఎఫ్) జిల్లా అధ్యక్షుడు గుండమనేని మహేందర్రావు ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన సమావేశంలో మాట్లాడారు. గత ప్రభుత్వం విద్యారంగాన్ని, ఉపాధ్యాయ సంక్షేమాన్ని నిర్లక్ష్యం చేసిందో అదే విధంగా ప్రస్తుత ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తోందన్నారు. సీపీఎస్ రద్దు చేయడం, 317 జీవో బాధితులను సొంత జిల్లాలకు కేటాయించాలని కోరారు. గోల్కొండ శ్రీధర్, జంగిటి రాజు, ఎంఎస్టీఎఫ్ నాయకులు శ్రీనివాస్, తిరుపతి, సంతోష్, నరేశ్, అరవింద్, జనార్దన్ పాల్గొన్నారు.