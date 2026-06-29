జోరుగా ఇసుక రవాణా

● ఆన్లైన్లో అనుమతులు .. ఆఫ్లైన్లో అక్రమాలు ● నిబంధనలు పాటించని వ్యాపారులు ● పట్టించుకోని అధికారులు
వేములవాడరూరల్: ఆన్లైన్లో ఇసుక అనుమతులు తీసుకుంటూ.. ఆఫ్లైన్లో అక్రమాలకు పాల్ప డుతున్నారు. ప్రభుత్వ నిబంధనలు ఇసుకలో తొక్కేస్తూ ట్రాక్టర్లలో యథేచ్ఛగా తరలిస్తున్నారు. ఇంతా జరుగుతున్నా అధికారులు మాత్రం పట్టించుకోవడం లేదనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి.
లింగంపల్లి క్వారీ నుంచి..
వేములవాడరూరల్ మండలం లింగంపల్లి వద్ద ఇసుక క్వారీ ఉంది. ఇక్కడి నుంచి నిత్యం వందలాది ట్రాక్టర్లలో ఇసుక తరలిపోతోంది. అధికారుల తనిఖీలు దాదాపు శూన్యమే. లింగంపల్లి, బొల్లారం మధ్య ఉన్న ఈ మూలవాగు నుంచి ఇసుకను తోడేందుకు రెవెన్యూ అధికారులు ఆన్లైన్లో అనుమతులు ఇస్తున్నారు. క్వారీ ఆదాయం లింగంపల్లి పంచాయతీకి దక్కుతుంది. ఈక్రమంలోనే తమకు వాటా ఉందనే వాదన బొల్లారం గ్రామస్తుల నుంచి వస్తోంది.
నివాసాల మధ్య డంప్
మూలవాగు నుంచి అనుమతులు లేకుండా కొందరు వ్యాపారులు ఇసుకను తరలిస్తున్నారు. వర్షాలు కురిస్తే ఇసుక తరలించేందుకు అవకాశం ఉండబోదని ముందస్తుగా రాత్రి, పగలు తేడా లేకుండా తోడుతున్నారు. బొల్లారం, హన్మాజిపేట, లింగంపల్లి, మల్లారం గ్రామ శివారుల్లో రహస్య ప్రాంతాల్లో ఇసుకను డంప్ చేసుకుంటున్నారు.