‘సర్‌’పై అప్రమత్తంగా ఉండాలి

● అర్హుల పేర్లను తొలగించకుండా చూడాలి ● ప్రభుత్వ విప్, వేములవాడ ఎమ్మెల్యే ఆది శ్రీనివాస్
చందుర్తి(వేములవాడ): ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ(సర్)ను బూత్ లెవల్ ఏజెంట్లు(బీఎల్ఏ) సామాజిక బాధ్యతగా గుర్తించి అర్హుల పేర్లు తొలగించకుండా అప్రమత్తంగా ఉండాలని ప్రభుత్వ విప్, వేములవాడ ఎమ్మెల్యే ఆది శ్రీనివాస్ కోరారు. చందుర్తిలోని ఆదివారం నిర్వహించిన అవగాహన సదస్సులో మాట్లాడారు. బీజేపీ అధికార కాంక్షతో ఇతర పార్టీల ఓటర్లను తొలగిస్తుందన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు అప్రమత్తంగా ఉంటూ వారి కుట్రలను తిప్పికొట్టాలని సూచించారు. ఇటీవల పశ్చిమబెంగాల్లోనూ సర్లో 90 లక్షల ఓట్లు తొలగించారని, అది బీజేపీ విజయానికి అనకూలతగా మారిందన్నారు. తెలంగాణలోనూ అదే అమలు చేయాలని చూస్తున్నారన్నారు. ఓటరు నమోదు ఫారాలు ఎలా నింపాలో బీఎల్ఏలు అవగాహన కల్పించాలని సూచించారు. పార్టీ మండల అధ్యక్షుడు గొట్టే ప్రభాకర్, జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి చింతపంటి రామస్వామి, యూత్ కాంగ్రెస్ నియోజకవర్గ అధ్యక్షుడు న్యాత నవీన్, ఆత్మ కమిటీ చైర్మన్ ముస్కు ముకుందరెడ్డి, రుద్రంగి మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ చెలుకల తిరుపతి, ఉపాధ్యక్షుడు బొజ్జ మల్లేశం, మాజీ జెడ్పీటీసీ నాగం కుమార్, చందుర్తి సర్పంచ్ పులి సత్తయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు.