పిల్లల బంగారు భవితకు పోలియో చుక్కలు

● నేడు, రేపు ఇంటింటికీ తిరిగి పోలియో చుక్కల పంపిణీ ● జిల్లాలో 94 శాతం పల్స్పోలియో ● కలెక్టర్ గరీమా అగ్రవాల్
సిరిసిల్ల: పిల్లల బంగారు భవితకు తల్లిదండ్రులు పోలియో చుక్కలు విధిగా వేయించాలని కలెక్టర్ గరీమా అగ్రవాల్ కోరారు. జిల్లా కేంద్రంలోని సుందరయ్యనగర్ పట్టణ ఆరోగ్య కేంద్రంలో ఆదివారం పోలియో చుక్కల పంపిణీకి కలెక్టర్ ప్రారంభించారు. కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వం పల్స్ పోలియో ప్రత్యేక శిబిరం పెట్టి వ్యాక్సిన్ పంపిణీ చేస్తుందని తెలిపారు. ఐదేళ్లలోపు పిల్లలకు విధిగా పోలియో చుక్కలు వేయించాలన్నారు. పిల్లలు వ్యాక్సిన్ వేసుకుంటే భవిష్యత్లో పోలియో నుంచి రక్షణ ఉంటుందని తెలిపారు. జిల్లాలో ఐదేండ్లలోపు పిల్లలు 41,147 మంది ఉండగా ఆదివారం తొలి రోజు 38,678 మంది పిల్లలకు పోలియో చుక్కలు వేసి, 94 శాతం లక్ష్యాన్ని సాధించామని వివరించా రు. ఇంకా మిగిలిన పిల్లలకు సోమ, మంగళవారా ల్లో ఇంటింటికీ తిరిగి వేస్తారని తెలిపారు. జిల్లా వ్యాప్తంగా 393 బూత్లు ఏర్పాటు చేసి వ్యాక్సిన్ పంపిణీ చేశామన్నారు. మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ జిందం కళాచక్రపాణి, జిల్లా వైద్యాధికారి జి.ఏంజెలా ఆల్ఫ్రెడ్, డిప్యూటీ డీఎంహెచ్వో నాగేంద్రబాబు, జిల్లా సంక్షేమాధికారి లక్ష్మీరాజం, తహసీల్దార్ మహేశ్రావు, మున్సిపల్ కమిషనర్ ఖదీర్పాషా, మున్సిపల్ వైస్చైర్మన్ దార్ల సందీప్ పాల్గొన్నారు.