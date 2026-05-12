నిపుణులైన శిక్షకులు ఉన్నారు
పిల్లల్లో దాగి ఉన్న క్రీడా నైపుణ్యాన్ని వెలికితీయడమేకాకుండా కరీంనగర్ను క్రీడా హబ్గా తీర్చిదిద్దడమే ఈ శిబిరా ల ముఖ్య ఉద్దేశ్యం. సెలవుల ను గడపడమే కాదు, భవి ష్యత్లో మన నగరం నుంచి జాతీ యస్థాయి క్రీడాకారులు రావాలని ప్రయత్ని స్తున్నాం. పిల్లలకు పౌష్టికాహారం, మెరుగైన శిక్షణ అందిస్తున్నాం.
– కొలగాని శ్రీనివాస్, మేయర్ కరీంనగర్
అంబేడ్కర్ స్టేడియం ప్రస్తుతం ఒక క్రీడా దేవాలయంగా మారింది. నిపుణులైన శిక్షకులతో ట్రెయినింగ్ ఇప్పిస్తున్నాం. క్రీడలతో పిల్లల్లో మానసిక ఉల్లాసం కలుగుతుంది. పోరాట పటిమ పెరుగుతుంది.
– వి.శ్రీనివాస్గౌడ్,
డీవైఎస్ఓ కరీంనగర్
కరీంనగర్ నగరపాలక సంస్థ అంబేడ్కర్ స్టేడియంలో నిర్వహిస్తున్న ఈ వేసవి శిబిరాలు భవిష్యత్ చాంపియన్లను తయారు చేస్తుంది. గొప్ప క్రీడాకారులు వచ్చేందుకు ఇది పునాదిగా నిలుస్తుంది. ఆటలతోపాటు పిల్లలకు పాలు, గుడ్లు అందించడం బాగుంది.
– గసిరెడ్డి జనార్దన్రెడ్డి,
ఒలింపిక్ సంఘం ప్రధాన కార్యదర్శి
చిన్నారుల ఉత్సాహం చూస్తుంటే సంతోషంగా ఉంది. సమ్మర్ క్యాంప్లో పిల్లలు ఆసక్తిగా నేర్చుకుంటున్నారు. మేము బేసిక్ సర్వీస్, పాసింగ్, కోర్ట్ పొజిషన్ల గురించి అవగాహన కల్పిస్తున్నాం. ప్రతిరోజూ ఉదయాన్నే స్టేడియానికి వస్తున్నారు.
– ఎన్.మహిపాల్, కోచ్
వేసవి సెలవుల్లో ఇంట్లో కూర్చుంటే బోర్ కొట్టేది. ఇక్కడ స్విమ్మింగ్ నేర్చుకోవడం థ్రిల్లింగ్గా ఉంది. నీళ్లంటే భయం పోయింది. పొద్దున్నే లేచి నాన్నతో వస్తున్నాను. నాకు ఇప్పుడు ఫిష్లా ఈత కొట్టాలని ఉంది.
– ఆద్య
యోగా మొదట్లో కష్టమనిపించింది. కానీ ఇప్పుడు ఆసనాలు వేస్తుంటే హుషారుగా ఉంది. యోగాతో ఏకాగ్రత పెరుగుతుందని మా సార్ చెప్పారు. స్టేడియంలో అందరం కలిసి చేసే యోగా నాకు నచ్చుతుంది.
– లహరిక