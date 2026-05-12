ఎల్లారెడ్డిపేట(సిరిసిల్ల): రాజన్నసిరిసిల్ల జిల్లా ఎల్లారెడ్డిపేట మండలం వెంకటాపూర్ శివారులోని కోళ్ల ఫారంలో శుక్రవారం భారీ అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. అగ్రహారం గ్రామానికి చెందిన ఆంజనేయులు కోళ్లఫారం నిర్వహిస్తున్నాడు. మధ్యాహ్నం విద్యుత్షార్ట్ సర్క్యూట్తో మంటలు ఎగిసిపడ్డాయి. దీంతో కోళ్లఫారంలోని సామగ్రితోపాటు వందలాది కోళ్లు సజీవ దహనమయ్యాయి. స్థానికులు సిరిసిల్లలోని అగ్నిమాపక వాహనానికి సమాచారం అందించారు. అగ్ని మాపక సిబ్బంది వచ్చి మంటలను ఆర్పివేశారు. అయినా అప్పటికే దాదాపు రూ.8లక్షల నష్టం వాటిలినట్లు బాధితుడు ఆంజనేయులు కన్నీటి పర్యంతమయ్యాడు.
స్వచ్ఛత కార్యక్రమం
వేములవాడఅర్బన్: యువజన క్రీడా వారోత్సవాల్లో భాగంగా యూత్ ఫర్ క్లీన్ తెలంగాణ స్వచ్ఛత కార్యక్రమం వేములవాడ హరిత హోటల్, రాజన్న అనుబంధ నాంపల్లి ఆలయ పరిసరాల్లో పారిశుధ్య పనులు చేశారు. జిల్లా యువజన, క్రీడలశాఖ అధికారి ఎ.రాందాస్, టూరిజం అధికారులు తదితరులు ఉన్నారు.
వన్పల్లిలో చిరుత సంచారం
వీర్నపల్లి(సిరిసిల్ల): రాజన్నసిరిసిల్ల జిల్లా వీర్నపల్లి మండలంలోని వన్పల్లిలో పరిధిలో శుక్రవారం చిరుత సంచారం కనిపించింది. గ్రామపంచాయతీ పరిధిలోని కేలోతుతండాలో గురువారం రాత్రి చిరుతపులి దాడిలో లేగ దూడ మృతి చెందింది. తండాకు చెందిన మాలోత్ హన్మంత్ తన లేగదూడను గురువారం రాత్రి పొలం వద్ద కట్టేసి ఇంటికొచ్చాడు. అర్ధరాత్రి సమయంలో లేగదూడపై చిరుత దాడిచేసి చంపేసింది. శుక్రవారం ఉదయం పొలం వద్దకు వెళ్లి చూసేసరికి దూడ చనిపోయి కనిపించింది.
అంగన్వాడీ హెల్పర్లకు టీచర్లుగా ప్రమోషన్లు
సిరిసిల్ల అర్బన్: జిల్లాలోని అర్హులైన అంగన్వాడీ హెల్పర్లకు అంగన్వాడీ టీచర్లుగా పదోన్నతులు కలిస్తూ కలెక్టర్ గరీమా అగ్రవాల్ శుక్రవారం ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. వీటిని జిల్లా సంక్షేమాధికారి లక్ష్మీరాజం అందజేశారు. నైపుణ్యాలు పెంపొందించుకొని విధి నిర్వహణలో మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలని సూచించారు. సీడీపీవోలు ఉమారాణి, సౌందర్య, సుచరిత తదితరులు పాల్గొన్నారు.