పొడుపు కథలు

1. ఐదేళ్లు కష్టపడి ఉద్యోగం తెచ్చుకున్న రాష్ట్రమేది?
2. ‘సూర్యుడు అస్తమించే దిక్కుతో ప్రారంభమవుతాను’ నేనెవరిని?
3. పేరులో మణి ఉన్నా.. నేను చాలా పూర్?
4. అన్ని ఖండాలకు ఉత్తరాలు రాసే నేనెవరో చెప్పండి?
5. ‘వెళ్లవయ్యా...వెళ్ల్లు!’ అని కసురుకునే రాష్ట్రం?
6. ‘మేఘాలలో తేలిపొమ్మన్నది’ అని లయబద్ధంగా పాడుకునే నేనెవరో చెప్పుకోండి?
7. ‘ఇక మీ జోలికి రానండి బాబూ!.. మీకు రాం.. రాం’ అని చెప్పే రాష్ట్రం?
8. ‘ఓడిపోవడం నాకు అస్సలు ఉండదు’ నేనెవరిని?
9. కారులో వెళ్లి మరీ నాటకాలు ఆడే రాష్ట్రమేది?
10. అనారోగ్యంతో ఉన్న వారిపై చాలా ‘కేర్’ తీసుకునేది ఎవరు?
11. ఎల్లప్పుడూ హరి నామ స్మరణ చేస్తూ.. ప్రయాణిస్తుంటాను.. నేనెవరిని?
12. 36 కోటలతో మురిసిపోయే రాష్ట్రం?
13. ‘మంచు కొండల్లోకి పోదాం పదండి’! అని తీసుకెళ్లే ప్రదేశం?
14. మూడు పట్టణాలతో అలరారే ముచ్చటైన రాష్ట్రం?
15. ఉత్తర దిక్కుగా ఉన్న పెద్ద ప్రదేశమేదో చెప్పగలరా?
16. మూడు శైవక్షేత్రాలను తన గానామృతంతో మైమరిపించేది ఎవరు?
1. పంజాబ్
2. పశ్చిమ బెంగాల్
3. మణిపూర్
4. ఉత్తరాఖండ్
5. గోవా
6. మేఘాలయ
7. మిజోరాం
8. ఒడిశా
9. కర్ణాటక
10. కేరళ
11. హర్యానా
12. ఛత్తీస్గఢ్
13. హిమాచల్ ప్రదేశ్
14. త్రిపుర
15. ఉత్తర ప్రదేశ్
16. తెలంగాణ