ధాన్యం కొనుగోళ్లు వేగంగా చేపట్టాలి

బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు రెడ్డబోయిన గోపి
సిరిసిల్ల అర్బన్: జిల్లాలో ధాన్యం కొనుగోళ్లు వేగంగా చేపట్టాలని బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు రెడ్డబోయిన గోపి కోరారు. ఈమేరకు కలెక్టరేట్ ఏవో రాంరెడ్డికి శుక్రవారం వినతిపత్రం ఇచ్చి మాట్లాడారు. కొన్ని చోట్ల తరుగు, తేమ పేరుతో ధాన్యం కోతలు విధిస్తున్నారన్నారు. గన్నీ బ్యాగులు, హమాలీలు, రవాణా సదుపాయాలను వెంటనే కల్పించాలని కోరారు. లింగంపల్లి శంకర్, తిరుపతిరెడ్డి, శీలం రాజు, కర్నె హరీశ్, రేవంత్, సురేందర్రావు, రాగుల రాజిరెడ్డి, గోపాల్రెడ్డి పాల్గొన్నారు.
కల్యాణం..కమనీయం
ఎల్లారెడ్డిపేట(సిరిసిల్ల): మండలంలోని రాచర్ల గుండారంలో శ్రీలక్ష్మీనరసింహస్వామి ఆలయం ఐదో వార్షికోత్సవం శుక్రవారం ఘనంగా నిర్వహించారు. ఉదయం ఎదుర్కోళ్లు వైభవంగా నిర్వహించారు. అనంతరం జరిపిన కల్యాణానికి భారీగా భక్తులు తరలివచ్చారు. నాఫ్స్కాబ్ చైర్మన్ కొండూరి రవీందర్రావు, మాజీ జెడ్పీటీసీ చీటి లక్ష్మణ రావు, నాయకులు వరుస కృష్ణహరి, గుండారపు కృష్ణారెడ్డి, భూక్య శంకర్నాయక్, సతీశ్రావు పాల్గొన్నారు.