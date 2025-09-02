ఉరుకులు పరుగుల జీవితం
వ్యాపారంలో ఉన్న పోటీని తట్టుకొని నిలబడాలంటే కష్టమర్ల అభిరుచికి అనుగుణంగా ఎప్పటికప్పుడు మార్పులు చేయాల్సి వస్తుంది. దీంతో తీవ్ర ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ఒత్తిడిని తట్టుకొని పనిచేయడం వల్ల లేనిపోని సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి.
– వెన్నం శ్రీనివాస్, వ్యాపారి, కరీంనగర్
సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం అంటే ఏసీ గదుల్లో పనిచేస్తున్నామనే ఆనందమే తప్ప మానసికంగా తీవ్ర ఒత్తిడి ఉంటుంది. వారంవారం షిఫ్టులు మారినప్పుడు నిద్రలేమి సమస్యలు వస్తాయి. కూర్చొని పనిచేయడం వల్ల అనారోగ్య సమస్యలు ఏర్పడుతుంటాయి.
– జి.సంతోషిణి, సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగి