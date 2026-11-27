ఒంగోలు సిటీ: రాష్ట్రంలో ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థను అధికార టీడీపీ నడిబజారులో ఖూనీ చేస్తోందని వైఎస్సార్సీపీ ఒంగోలు నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి చుండూరి రవిబాబు ధ్వజమెత్తారు. శుక్రవారం ఒంగోలులోని పార్టీ జిల్లా కార్యాలయంలో నిర్వహించిన విలేకర్ల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. కులమతాలు, పార్టీలకు అతీతంగా పాలన అందించిన జగన్మోహన్రెడ్డి విధానానికి భిన్నంగా చంద్రబాబు, నారా లోకేశ్ రాష్ట్రాన్ని ఫ్యాక్షన్ రాజకీయాల వైపు నడిపిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ఒంగోలు మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో వైఎస్సార్సీపీ 11 స్థానాల్లో గెలిచినా, లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న చోట బెదిరింపులకు దిగారని ఆరోపించారు. బ్యాలెట్ పేపర్ల ముద్రణ, టెండర్లలో సిండికేట్ అయ్యారని, పోలింగ్ శాతానికి, మేయర్ ఓట్ల లెక్కింపునకు మధ్య తేడాలు చూపిస్తూ మెజారిటీలను మార్చేశారని విమర్శించారు.
చేజర్లలో కౌంటింగ్ అక్రమాలు
చేజర్ల పంచాయతీ ఎన్నికల్లో దళిత రైతు అభ్యర్థి గంగవరపు రాఘవులు 26 ఓట్ల ఆధిక్యంతో గెలిచినా ఫలితం ప్రకటించకుండా జాప్యం చేశారని రవిబాబు తెలిపారు. కౌంటింగ్ సమయంలో వైఎస్సార్సీపీ ఏజెంట్ వద్ద ఉన్న రెండు బ్యాలెట్ కట్టలను ప్రత్యర్థి వర్గీయులు బలవంతంగా లాక్కెళ్లేందుకు యత్నించి, అడ్డుకున్న ఏజెంట్పై దాడి చేశారన్నారు. పోలీసుల సమక్షంలోనే ఇది జరిగినా తాలూకా సీఐ విజయ్కృష్ణ స్పందించలేదని, ఆర్వో ఫిర్యాదు చేస్తేనే ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేస్తామనడం విడ్డూరమన్నారు. స్వాధీనం చేసుకున్న బ్యాలెట్లను పంచనామా చేయకుండా, పారదర్శకంగా పరిశీలించకుండానే మళ్లీ కట్టలు కలిపి రీకౌంటింగ్కు సిద్ధమయ్యారని ఆరోపించారు. కలెక్టర్ ఫోన్ అందుబాటులో లేకపోవడం, ఎన్నికల పరిశీలకుడి నంబర్ కూడా పార్టీలకు తెలియకపోవడం, డీపీవో స్పందించకపోవడం దారుణమన్నారు. మున్సిపల్ ఎన్నికల అనుభవంతో పంచాయతీ ఎన్నికల్లో బ్యాలెట్ బాక్సుల వద్ద ప్రత్యేక నిఘా పెట్టామని, యరజర్లలో కార్యకర్తలు రాత్రంతా కాపలా కాయబట్టే వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి 313 ఓట్లతో గెలిచారన్నారు. చేజర్ల ఘటనపై ఆధారాలతో సహా కోర్టును ఆశ్రయిస్తామని స్పష్టం చేశారు. టీడీపీ మద్దతుదారులు గెలిచినట్లు అక్రమంగా ప్రకటించగలరేమో కానీ ప్రజాతీర్పు మారదన్నారు.
నాకు న్యాయం జరగలేదు
చేజర్ల సర్పంచ్ అభ్యర్థి గంగవరపు రాఘవులు మాట్లాడుతూ.. ఓట్ల లెక్కింపులో తీవ్ర గందరగోళం, అవకతవకలు జరిగాయని ఆరోపించారు. బ్యాలెట్ పత్రాలను సక్రమంగా లెక్కించలేదని, లెక్కల్లో తేడాలు ఉన్నట్లు గుర్తించి రీకౌంటింగ్ కోరినా అధికారులు పట్టించుకోకుండా అన్యాయం చేశారని బోరున విలపించారు. సమావేశంలో ఒంగోలు అసెంబ్లీ పరిశీలకులు వై. వెంకటేశ్వరరావు, నగర అధ్యక్షులు కఠారి శంకరరావు, లీగల్ సెల్ జిల్లా అధ్యక్షులు నగరికంటి శ్రీనివాసరావు, అసెంబ్లీ అధ్యక్షులు ధర్నాసి హరిబాబు, సభ్యులు అర్షద్, శేషాద్రిరెడ్డి, కార్పొరేటర్లు కావటి రవికుమార్, ఎదురు మాల్యాద్రిరెడ్డి, పల్నాటి రవీంద్రారెడ్డి, హజరత్ వలి (బాచి), జి. నారపురెడ్డి, వార్డు మెంబర్లు గంగవరపు సురేఖ, గంగవరపు ఉషా, చేజర్ల వెంకటేశ్వర్లు, అన్నపురెడ్డి పద్మ, చిట్టిబోయిన శ్రీను, తాటిపర్తి చంద్రమ్మ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
ఎన్నికలను రాజకీయ కక్షసాధింపులకు
వాడుకుంటున్న టీడీపీ
చేజర్ల కౌంటింగ్లో బ్యాలెట్ కట్టల మాయం.. ఏజెంట్పై దాడి దుర్మార్గం
ఫిర్యాదు చేసినా కలెక్టర్, ఎస్పీ, ఎన్నికల
అధికారులు స్పందించలేదు
న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయిస్తామని
వైఎస్సార్ సీపీ ఇన్చార్జి చుండూరి స్పష్టీకరణ