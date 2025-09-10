మార్కాపురం ఫారెస్ట్ డీడీ బదిలీ
మార్కాపురం: మార్కాపురం అటవీశాఖ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ సందీప్ కృపాకర్ను అమరావతిలోని హెడ్ ఆఫీసుకు బదిలీ చేస్తూ మంగళవారం ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఆయన స్థానంలో శ్రీశైలం సబ్డిఎఫ్ఓగా పనిచేస్తున్న అబ్దుల్ రవూఫ్ను నియమించారు.
తర్లుపాడు: లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న తర్లుపాడు ఎంపీడీఓ చక్రపాణి ప్రసాద్ను కలెక్టర్ తమీమ్ అన్సారియా సస్పెండ్ చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. కొన్ని రోజులుగా సెలవుపై ఉన్న ఎంపీడీఓ చక్రపాణి ప్రసాద్ కార్యాలయంలో స్లీపర్గా పనిచేస్తున్న మహిళపై లైంగిక దాడికి యత్నించినట్లు మహిళ ఫిర్యాదు చేసింది. దీంతో తర్లుపాడు పోలీసుస్టేషన్లో ఎంపీడీఓపై కేసు నమోదైంది. దళిత మహిళ పట్ల ఎంపీడీఓ వ్యవహరించిన తీరుపై గత నెలలో ఎమ్మార్పీఎస్ నాయకుడు జయరాజ్ ఆధ్వర్యంలో ఎంపీడీఓ కార్యాలయం వద్ద ధర్నా నిర్వహించడంతోపాటు కలెక్టర్కి ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో ఎంపీడీఓ సస్పెన్షన్ను ఎమ్మార్పీఎస్ నాయకులు స్వాగతించారు.
ఒంగోలు టౌన్: గత ప్రభుత్వం రేషన్ వాహనాల ద్వారా నిత్యావసరాలను సరఫరా చేసిందని, ప్రస్తుతం కూటమి ప్రభుత్వం వాహనాలను రద్దు చేశారని, దానివల్ల ప్రజలు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారని అఖిల భారత ప్రజాతంత్ర మహిళా సమాఖ్య (ఐద్వా) జిల్లా కార్యదర్శి కంకణాల రమాదేవి చెప్పారు. మంగళవారం ఎల్బీజీ భవనంలో ఐద్వా జిల్లా కమిటీ సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సమావేశానికి జిల్లా అధ్యక్షురాలు ఎస్డీ షర్మిల అధ్యక్షత వహించారు. ఈ సందర్భంగా కంకణాల రమాదేవి మాట్లాడుతూ ప్రజలు తినగలిగే బియ్యాన్ని రేషన్ షాపుల ద్వారా సరఫరా చేయాలని, అప్పుడే రేషన్ సరఫరాలో అక్రమాలను అరికట్టే అవకాశం ఉంటుందన్నారు. నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు నింగినంటిన తరుణంలో రేషన్ దుకాణాల ద్వారా 14 రకాల నిత్యావసరాలను తక్కువ ధరలకు సరఫరా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. 6 నెలలుగా కేవలం బియ్యం, పంచదార మాత్రమే సరఫరా చేస్తున్నారని, కందిపప్పు, నూనెల ఊసే లేదన్నారు. అడ్డుఅదుపు లేకుండా పోతున్న నిత్యావసర వస్తువుల ధరల వల్ల సామాన్యులు అప్పుల పాలవుతున్నారన్నారు. సమావేశంలో ఐద్వా జిల్లా నగర నాయకులు జి.ఆదిలక్ష్మి, రాజ్యలక్ష్మి, కె.లక్ష్మీ ప్రసన్న, కె.రాజేశ్వరి, ఎస్కే షమీల, ఏ.విశ్రాంత, డి.నారాయణమ్మ పాల్గొన్నారు.