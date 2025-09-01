సోమవారం శ్రీ 1 శ్రీ సెప్టెంబర్ శ్రీ 2025
ఆకాశం పాక్షికంగా మేఘావృతమై ఉంటుంది. ఒకటి రెండు చోట్ల చిరుజల్లులు పడవచ్చు. ఉక్కపోతగా ఉంటుంది.
కనిగిరిలో యథేచ్ఛగా మట్టి దోపిడీ జరుగుతోంది. శివారు ప్రాంతాల్లో, చెరువుల్లో అక్రమార్కులు మట్టి తవ్వి తరలిస్తున్నారు.
కొత్తపట్నం సముద్రతీరంలో నిమజ్జనం కోసం బారులుతీరిన గణ నాథుని ప్రతిమలు
వినాయక చవితి పర్వదినం సందర్భంగా ఐదు రోజుల పాటు భక్తుల పూజలందుకున్న గణనాథుడు గంగ ఒడికి చేరాడు. ఆదివారం సెలవు రోజు కావడంతో పిల్లా, పెద్దా అందరూ ఉత్సాహంగా నిమజ్జనోత్సవంలో పాల్గొన్నారు. వందలాదిగా తరలివచ్చిన గణనాథుని విగ్రహాలతో జిల్లాలోని సముద్ర తీర ప్రాంతాలన్నీ కోలాహలంగా మారాయి. జయజయ ధ్వానాలతో బాణసంచా కాల్చుతూ, రంగులు చల్లుకుంటూ, ఆటపాటలతో ఉత్సాహంగా నిమజ్జనోత్సవాలు నిర్వహించారు. కొత్తపట్నం, మడనూరు, ఈతముక్కలలో మొత్తం 498 విగ్రహాలను నిమజ్జనం చేశారు.
– సాక్షి, ఒంగోలు