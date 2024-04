మోదీ ప్రభుత్వంపై మండిపడ్డ ప్రియాంక గాంధీ

ముంబై: లోక్‌సభ 2024 ఎన్నికల రెండు దశలు పూర్తయ్యాయి. ఇంకా ఐదు దశల్లో ఎన్నికలు జరగాల్సి ఉంది. దేశంలోని ప్రధాన పార్టీల నేతలు జోరుగా ప్రచారంలో పాల్గొంటున్నారు. ఈ తరుణంలో లాతూర్‌ జిల్లా ఉద్గీర్‌లో కాంగ్రెస్‌ అభ్యర్థి ప్రచార సభలో కాంగ్రెస్ నాయకురాలు ప్రియాంక గాంధీ మోదీ ప్రభుత్వంపై మండిపడ్డారు.

దేశంలో నిరుద్యోగం అత్యధికంగా ఉందని.. ఉద్యోగాలు, ద్రవ్యోల్బణంపై కాంగ్రెస్ నాయకురాలు ప్రియాంక గాంధీ వాద్రా శనివారం బీజేపీ ప్రభుత్వంపై కీలకవ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రచార సభలో మాట్లాడుతూ.. గత పదేళ్లుగా భర్తీ చేయని 30 లక్షల పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయని అన్నారు. వీటి గురించి బీజేపీ ప్రభుత్వం అస్సలు పట్టించుకోలేదని, నిరుద్యోగ సమస్య తీవ్రంగా ఉందని అన్నారు.

గత పదేళ్లలో కష్టాలు, నిరుద్యోగం పెరిగాయి. 70 కోట్ల మంది ప్రజలు, యువత నిరుద్యోగులుగా ఉన్నారు ప్రియాంక గాంధీ అన్నారు. అంతే కాకుండా ప్రతి వ్యవసాయ పరికరాలపై జీఎస్టీ విధించారని, కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత దానిని రద్దు చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు.

మహారాష్ట్రలో ప్రజాస్వామ్యం బలహీనపడిందని, శాసనసభ్యులను కొనుగోలు చేశారని, ప్రభుత్వాలను పడగొట్టారని, పార్టీలు చీలిపోయాయని గాంధీ ఆరోపించారు. ప్రజాస్వామ్యంలో ఇంతకంటే పెద్ద నేరం మరొకటి లేదని ఆమె అన్నారు. లాతూర్ లోక్‌సభ నియోజకవర్గంలో బీజేపీ సిట్టింగ్ ఎంపీ సుధాకర్ శృంగారేపై కాంగ్రెస్ కంటి సర్జన్ శివాజీ కల్గేను పోటీకి దింపింది.

#WATCH | Maharashtra: During a public rally in Latur, Congress National General Secretary Priyanka Gandhi Vadra says, " Today you (women) have no respite from inflation. You people used to pay Rs 1, 100-1,200 for a gas cylinder and as the elections got nearer, PM Modi suddenly… pic.twitter.com/wfeLqZqP8R

— ANI (@ANI) April 27, 2024