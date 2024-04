బిహార్ సీఎం వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు.. తేజస్వీ యాదవ్‌ కౌంటర్‌

పట్నా: సార్వత్రిక ఎన్నికల వేళ విమర్శలు, ఆరోపణలు తారస్థాయికి చేరుకుంటున్నాయి. కొంతమంది నేతలు ప్రత్యర్థుల వ్యక్తిగత విషయాలపై కూడా విమర్శలు ఎక్కుపెడుతున్నారు. బిహార్‌ సీఎం నితీష్‌ కుమార్‌ ఆదివారం ఎన్నికల ప్రచారంలో చేసిన విమర్శలు వివాదస్పదమయ్యాయి.

‘కొంత మంది ప్రతి విషయంలో తామె ఉండాలనుకుంటారు. వారు పదవి నుంచి తొలగించబడినప్పడు కూడా భార్యలను పదవిలో కూర్చోబెట్టారు. ఇప్పడు తన పిల్లలను ఉన్నత పదవిలో చూడాలనకుంటున్నారు. ఎవరైనా అత్యధికంగా పిల్లలను కనాలనుకుంటారా?. తమ పిల్లలకు పదవులు కావాలని ఆరాటపడతారా?’ అని కతిహార్‌లో నిర్వహించిన ర్యాలీలో లాలూ ప్రసాద్‌ యాదవ్‌పై విమర్శలు చేశారు. అయితే సీఎం నితీష్‌ పేరు ప్రస్తావించకుండే లాలు ప్రసాద్‌ కుటుంబాన్ని టార్గెట్‌ చేశారు.

#WATCH | Katihar: Bihar CM Nitish Kumar says, "Some people claim everything these days. They appointed their wives when they were removed. Now, it is their children these days. 'Ab paida to bahut kar diya. Itna zyaada paida karna chahiye kisi ko, baal baccha?'... Now they have… pic.twitter.com/x8Q8GdKz0W

అయితే సీఎం నితీష్‌ చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఆర్‌ఎల్డీ నేత తేజస్వీ యాదవ్‌ స్పందించారు. ‘ఆయన (నితీష్‌ కుమార్‌) మా గురించి ఏదైనా మాట్లాడవచ్చు. ఆయన ఎన్ని విమర్శలు చేసినా అవి మాకు ఆశీర్వాదాలే. ఇటువంటి వ్యక్తిగత విమర్శలు బిహార్‌ ప్రజలకు ఏమైనా లాభం చేకురుస్తాయా?. ఎన్నికల్లో సమస్యలను చర్చ జరగాలి.

ఇటువంటి చెత్త ఉపన్యాసాలు ఆయనకు ఎవరు రాసిస్తున్నారు. ఆయన విద్య, నిరుద్యోగం, వలసల గురించి మాట్లాడాలి. నేను ఏం చెప్పదల్చుకున్నానంటే.. సీఎం నితీష్‌ ఏం చెప్పదల్చుకున్నారో బిహార్‌ ప్రజలు గమనిస్తున్నారు. ప్రధాని మోదీ వారసత్వ రాజకీయాల గురించి మాట్లాడటం మానేశాక.. నితీష్‌ మొదలుపెట్టారు’ అని తేజస్వీ యాదవ్‌ కౌంటర్‌ ఇచ్చారు.

#WATCH | Patna: On Bihar CM Nitish Kumar's remarks, Former Deputy CM of Bihar RJD leader Tejashwi Yadav says, "He can say anything to us. Whatever he says is like a blessing for me... But the thing is, will such personal remarks benefit the people of Bihar... In elections, issues… pic.twitter.com/i4RYvYlLjk

