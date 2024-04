మోదీ సర్కార్ వెళ్లిపోయింది: చిదంబరం కీలక వ్యాఖ్యలు

ఢిల్లీ: భారతదేశంలో రెండు దశల ఎన్నికలు పూర్తయ్యాయి. ఇంకా ఐదు దశల్లో ఎన్నికలు జరగాల్సి ఉంది. ఇంకా ప్రధాన పార్టీల కీలక నేతలు ప్రచారం ముమ్మరం చేస్తున్నారు. ఈ తరుణంలో తమ పార్టీ మేనిఫెస్టోపై నిరంతరం విమర్శలు చేస్తున్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీపై కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత పీ చిదంబరం మండిపడ్డారు.

ప్రారంభంలో కాంగ్రెస్ మేనిఫెస్టోను ప్రధాని మోదీ పట్టించుకోలేదు. ఏప్రిల్ 19న మొదటి దశ ఎన్నికలు పూర్తయిన తరువాత మేనిఫెస్టో మీద తీవ్రంగా విమర్శిస్తూ వస్తున్నారు. మొదటి దశ ఎన్నికల తర్వాత మేనిఫెస్టో కొత్త స్థాయిని సంతరించుకుందని చిదంబరం పేర్కొన్నారు.

మోదీ సర్కార్ వెళ్లిపోయింది. ఇది కొన్ని రోజులకు ముందు బీజేపీ సర్కార్. నిన్నటి నుంచి ఎన్డీయే సర్కార్. ఏప్రిల్ 19 నుంచి సంభవించిన నాటకీయ మార్పును మీరు గమనించారా? అంటూ పీ చిదంబరం తన ఎక్స్ (ట్విటర్) ఖాతాలో ట్వీట్ చేశారు. కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వస్తే మహిళల మంగళసూత్రాలకు ముప్పు వాటిల్లుతుందన్న బీజేపీ మాటలపైన ఆయన విరుచుకుపడ్డారు.

గత మూడు, నాలుగు రోజులుగా బీజేపీ చెబుతున్నదంతా అబద్దం. మేనిఫెస్టోలో ఎక్కడైనా పునర్విభజన అనే ఒక్క పదాన్ని నాకు చూపించండి. సంపదను పునఃపంపిణీ చేయడం వంటి పాదాలను ఎక్కడైనా చూపించండి. అది మా మేనిఫెస్టోలో లేదని చిదంబరం అన్నారు.

కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వస్తే ముస్లింలకు రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తామన్న బీజేపీ వాదనలపై మాట్లాడుతూ.. మేనిఫెస్టోలో ఎక్కడ ఉంది. గత నాలుగు రోజులుగా బీజేపీ నేతలు చేస్తున్న ప్రకటనలన్నీ పూర్తిగా ఊహాజనితమైనవే. అది ఎక్కడ ఉందో చూపించాలి. మేనిఫెస్టోలో నేను వారికి బహిరంగంగా సవాలు విసురుతున్నాను అని చిదంబరం అన్నారు.

Modi Sarkar has gone. It was BJP Sarkar for a few days. Since yesterday it is NDA Sarkar

Have you noticed the dramatic change that has happened since April 19?

The Congress' manifesto was ignored by Mr Modi between April 5 and April 19. After the first phase of polls on April…

— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) April 27, 2024