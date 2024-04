ఒక్కసారిగా షాకయ్యాను: మమతా బెనర్జీ ట్వీట్

కోల్‌కతా: ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలోని బ్రాడ్‌కాస్టర్ ప్రసార భారతి లోగో కలర్ మారింది. దీనిని ఇప్పటికే చాలామంది తీవ్రంగా విమర్శించారు. తాజాగా పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ తన ఎక్స్ (ట్విటర్) ఖాతాలో ట్వీట్ చేశారు.

దేశవ్యాప్తంగా సార్వత్రిక ఎన్నికలు జరుగుతున్న సమయంలో దూరదర్శన్ లోగో రంగు రూబీ రెడ్ నుంచి కాషాయ రంగుకు మారింది. ఇది చూసి నేను ఒక్కసారిగా షాక్‌కు గురయ్యాను. ఇది పూర్తిగా అనైతికం, చట్టవిరుద్ధం అని మమతా బెనర్జీ పేర్కొన్నారు.

ప్రజలు ఎన్నికల మోడ్‌లో ఉన్నప్పుడు దూరదర్శన్ లోగో కలర్ మార్చడానికి ఎలక్షన్ కమిషన్ ఎలా అనుమతిచ్చింది? వెంటనే దూరదర్శన్ లోగోను మళ్ళీ అసలు రంగులోకి మార్చాలని ఈసీని కోరారు. కాషాయ రంగుకు భారతీయ జనతా పార్టీ (బీజేపీ)తో సంబంధం ఉందని.. ఎన్నికల సమయంలో ఇలా చేయడం తగదని మమతా బెనర్జీ అన్నారు.

I am shocked at the sudden saffronisation and change of colour of our Doordarshan logo when the national elections are taking place across the country! It is absolutely unethical, grossly illegal, and speaks loudly of the pro-BJP bias of the national public broadcaster!

How… pic.twitter.com/3JnfDhR3Ca

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) April 20, 2024