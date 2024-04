ప్రధాని మోదీకి ఖర్గే రెండు పేజీల లేఖ

ఢిల్లీ: సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో గెలుపే లక్ష్యంగా అన్ని పార్టీల నేతలు ప్రచారం చేస్తున్నారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సైతం మళ్ళీ కేంద్రంలో బీజేపీ అధికారంలోకి రావడానికి దేశం మొత్తం తిరుగుతూ.. ప్రజలను కలుసుకుంటున్నారు. ఈ తరుణంలో కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున్ ఖర్గే గురువారం ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకి లేఖ రాశారు మరియు 'న్యాయ్ పాత్ర' పేరుతో తమ పార్టీ మేనిఫెస్టోను వ్యక్తిగతంగా వివరించడానికి సమయం కావాలని కోరారు.

2024 లోక్‌సభ ఎన్నికలకు సంబంధించిన కాంగ్రెస్ మేనిఫెస్టోలో కూడా రాయని విషయాల గురించి తన సలహాదారులు తనకు తప్పుడు సమాచారం ఇస్తున్నారని ఖర్గే తన రెండు పేజీల లేఖలో ప్రధానికి తెలిపారు. కాంగ్రెస్ 'న్యాయ్ పాత్ర' యువత, మహిళలు, రైతులు, కార్మికులు, అన్ని కులాలు, వర్గాలలో అట్టడుగున ఉన్న ప్రజలకు న్యాయం అందించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుందని ఖర్గే అన్నారు.

ప్రధానమంత్రి తన ఇటీవలి ప్రసంగాలలో ఉపయోగించిన భాష చూసి తాను ఆశ్చర్యపోలేదని కాంగ్రెస్ చీఫ్ అన్నారు. మొదటి దశ ఎన్నికలలో బీజేపీ దీనావస్థను చూసిన తర్వాత మీరు, మీ పార్టీకి చెందిన ఇతర నేతలు ఈ విధంగా మాట్లాడతారని ఊహించామని ఆయన అన్నారు.

మీ ప్రభుత్వం కార్పొరేట్ల కోసం పని చేస్తుంది. పేదల దగ్గర నుంచి భారీగా GST వసూలు చేస్తున్నారు. అందుకే అసమానత గురించి మాట్లాడినప్పుడు.. మీరు ఉద్దేశపూర్వకంగా హిందూ, ముస్లింల గురించి వ్యాఖ్యానిస్తున్నారని ఖర్గే ఆరోపించారు. ఈ విధంగా మాట్లాడితే పరువు దిగజారుతుందని ఆయన లేఖలో వివరించారు.

My letter to PM @narendramodi ji underlining that he has been misinformed on the Congress Nyay Patra. I would also like to meet him in person to explain him our Manifesto, so that he doesn’t make any false statements in future.

Sharing the text of the same —

I am neither… pic.twitter.com/pSDkm4IiBW

— Mallikarjun Kharge (@kharge) April 25, 2024