లోక్‌సభ ఎన్నికలకు అభ్యర్థుల ఎంపికపై సమావేశంలో మహారాష్ట్ర కాంగ్రెస్ చీఫ్ నానా పటోలే స్పందించారు. ముంబై సీటు మినహా 22 స్థానాలకు అభ్యర్థుల పేర్లపై చర్చలు జరుపుతాము. తర్వాత, అభ్యర్థుల జాబితాను పార్టీ హైకమాండ్‌కు పంపుతామని అన్నారు. ఆ తర్వాతే తుది నిర్ణయం తీసుకుంటామని వెల్లడించారు.

ప్రకాష్ అంబేద్కర్ నేతృత్వంలోని ‘వంచిత్‌ బహుజన్‌ అఘాడి’ (VBA) మహా వికాస్ అఘడ్‌లో చేరుతుందా లేదా అనే అంశంపై నానా పటోలే మాట్లాడుతూ.. మార్చి 6న ఈ అంశంపై సమావేశం ఉంది.

బాలాసాహెబ్ థోరట్, శరద్ పవార్ జీ, ఉద్ధవ్ థాకరే, ప్రకాష్ అంబేద్కర్ ఈ సమావేశంలో పాల్గొంటారు. వంచిత్‌ పార్టీ మహా వికాస్‌ అఘడ్‌లో కలుస్తుందని భావిస్తున్నట్లు చెప్పారు.

#WATCH | On meeting for selection of candidates for Lok Sabha elections, Maharashtra Congress chief Nana Patole says, "We will hold discussions on names of candidates for 22 seats, except the Mumbai seat. Then, a list of candidates will be sent to the party high command."

