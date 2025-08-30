వరద విమర్శలపై కామారెడ్డి ఎమ్మెల్యే ఘాటు వ్యాఖ్యలు

సాక్షి, కామారెడ్డి: వరదలపై స్థానిక ఎమ్మెల్యే కాటిపల్లి వెంకటరమణారెడ్డి వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రళయం, విపత్కర పరిస్థితులు వచ్చినపుడు ప్రభుత్వం కానీ.. ప్రజా ప్రతినిధులు ఏం చేయలేరన్న ఎమ్మెల్యే.. ప్రజలు బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాలన్నారు. ప్రజలు ఓవర్ ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ వల్ల వరదల్లో చిక్కుకున్నారంటూ వ్యాఖ్యానించారు.
వరద తక్కువగా ఉన్నపుడు బయటకు వచ్చి ఉంటే ఈ పరిస్థితి ఉండేది కాదన్న రమణారెడ్డి ప్రజా తప్పిదం వల్లే ఈ పరిస్థితి వచ్చిందన్నారు. ఆక్రమణలు కూడా ఇందుకు కారణం. అధికారులు, ఎమ్మెలే కనపడటం లేదని ఇష్టమొచ్చినట్లు పోస్టులు పెడుతున్నారు. ఓటు వేసినందుకు ముడ్డి కడగాలంటే కుదరదు’’ అంటూ ఘాటు వ్యాఖ్యలే చేశారాయన
‘‘వరదల్లో అన్ని ప్రాంతాల్లో పర్యటించాను.. కానీ ఫోటోలకు ఫీజులు ఇవ్వలేదు. కామారెడ్డిలో మూడు గంటల్లో కుండపోత వర్షం కురిసింది. జల విలయం సంభవించింది. ఒక్కసారిగా భారీ వర్షం కురవడంతో కామారెడ్డి చుట్టు ప్రక్కల చెరువులు అలుగు పారాయి. కట్టలు తెగిపోయాయి. ఊహించని నష్టం వాటిల్లింది. వర్షాల్లో అధికారులంతా ఫీల్డ్లో ఉండి కష్టపడి పనిచేశారు. అధికార యంత్రాంగం పనిచేయలేదనడం సరైంది కాదు. కొంత మంది సోషల్ వీడియోలో ఘోరమైన కామెంట్స్ పెడుతున్నారు. విపత్కర పరిస్థితుల్లో బాధ్యతాయుతంగా ఉండాలి తప్ప.. ఇలాంటి పిచ్చి కామెంట్స్ పెట్టడం సరికాదు. వరదల్లో నేను ఎం పనిచేశానో బాధితులకు తెలుసు’’ అంటూ ఎమ్మెల్యే వెంకటరమణారెడ్డి చెప్పుకొచ్చారు.