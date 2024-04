కర్ణాటకలో చెలరేగిన ‘ఖాళీ చెంబు’ రాజకీయం

బెంగళూరు: కర్ణాటకలో లోక్‌సభ ఎన్నికల వేళ అధికార కాంగ్రెస్‌ పార్టీ, బీజేపీ మధ్య ‘ఖాళీ చెంబు’ రాజకీయం చెలరేగింది. కేంద్రలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం కర్ణాటకకు ఏం ఇవ్వలేదని కేవలం ఖాళీ చెంబును చేతిలో పెట్టినట్లు కాంగ్రెస్‌ ఓ యాడ్‌ను ప్రచురించింది. దీంతో ఈ యాడ్‌ సోషల్‌ మీడియాలో ఇరు పార్టీల మధ్య విమర్శల యుద్ధానికి తెరలేపింది.

ప్రధాన మంత్రి నరేంద్రమోద, జేడీఎస్‌ చీఫ్‌ దేవెగౌడ ఓ సభలో కూర్చోగా... దేవెగౌడ చేతిలో ఓ పత్రిక మొదటి పేజీలో కాంగ్రెస్‌ ఇచ్చిన ‘ఖాళీ చెంబు’ యాడ్‌ ఎడిట్‌ చేసి ఉన్న ఫొటోను సీఎం సిద్ధరామయ్య తన ‘ఎక్స్‌’ ఖాతాలో పోస్ట్‌ చేసి.. ‘దేవెగౌడ ఆర్ట్‌ను ఆర్టిస్టుకు చూపుతున్నారు’ అని క్యాప్షన్‌ పెట్టారు.

Shri Devegowda showing the Art to the Artist!!#BJPChombuSarkara pic.twitter.com/mcr72k5rZt

— Siddaramaiah (@siddaramaiah) April 20, 2024