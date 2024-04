ఒక్క నిర్ణయం వందేళ్ల గమనాన్ని నిర్దేశిస్తుంది: ప్రధాని మోదీ

రాజస్థాన్‌: దేశంలో ఎన్నికల ప్రచారం జోరుగా సాగుతోంది. జాతీయ పార్టీల కీలక నేతలు సైతం నువ్వా నేనా అన్నట్లు ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్ చేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగానే ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ దేశం మొత్తం పర్యటిస్తున్నారు. తాజాగా రాజస్థాన్‌లోని అజ్మీర్‌ బహిరంగ సభలో పాల్గొన్నారు.

రాజస్థాన్‌లోని అజ్మీర్‌లో జరిగిన బహిరంగ సభలో ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ మాట్లాడుతూ.. కొన్నిసార్లు పౌరులు తీసుకునే నిర్ణయం రాబోయే 100 సంవత్సరాల గమనాన్ని నిర్దేశిస్తుంది. అలాంటి అవకాశం ఇప్పుడు ఎన్నికలు రూపంలో ఒకటి వచ్చిందని అన్నారు.

భారతీయ జనతా పార్టీ (బీజేపీ)ని ఏప్రిల్ 6న స్థాపించారు. పార్టీ నేటికి 44వ వ్యవస్థాపక దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్న సందర్భంగా.. పుష్కర్ ప్రాంతాన్ని సందర్శించే అవకాశం రావడం యాదృచ్చికమని అన్నారు. భారతదేశాన్ని అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా నిర్మించడానికి బీజేపీ పాటు పడుతోందని.. 2047 నాటికి వికసిత్ భారత్ సాధ్యమవుతుందని అన్నారు. బీజేపీ పాలనలో రాజస్థాన్ అభివృద్ధి ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుకుందని మోదీ అన్నారు.

రాజస్థాన్‌లో ఏప్రిల్ 19, 26న రెండు దశల్లో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. 12 లోక్‌సభ స్థానాలకు మొదటి దశలో ఏప్రిల్ 19న, మిగిలిన 13 స్థానాలకు ఏప్రిల్ 26న రెండో దశలో పోలింగ్ జరగనుంది. మొదటి దశలో, గంగానగర్, బికనీర్, చురు, జుంజును, సికార్ , జైపూర్ రూరల్, జైపూర్, అల్వార్, భరత్‌పూర్, కరౌలీ-ధోల్‌పూర్, దౌసా, నాగౌర్‌లలో ఓటింగ్ జరగనుంది.

రెండో దశలో టోంక్-సవాయి మాధోపూర్, అజ్మీర్, పాలి , జోధ్‌పూర్, బార్మర్, జలోర్, ఉదయ్‌పూర్, బన్స్వారా, చిత్తోర్‌గఢ్, రాజ్‌సమంద్, భిల్వారా, కోట, ఝలావర్-బరన్ ప్రాంతాల్లో ఓటింగ్ జరుగుతుంది. 2019 లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో మొత్తం 25 స్థానాలకు గాను 24 స్థానాలను బీజేపీ గెలుచుకోగా, రాష్ట్రీయ లోక్‌తాంత్రిక్ పార్టీ ఒకటి గెలుచుకుంది.

#WATCH | Ajmer, Rajasthan: PM Modi says, "BJP was established on April 6. It is a coincidence that today I got the opportunity to visit the Pushkar area..." pic.twitter.com/ArFdMirYYl

— ANI (@ANI) April 6, 2024