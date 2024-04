బెంగళూరు: లోక్‌సభ ఎన్నికల ప్రచారం ముమ్మరంగా సాగుతోంది. కర్ణాటకలో కొనసాగుతున్న ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్‌లో మోడల్ కోడ్ ఉల్లంఘించినందుకు ఉప ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్‌పై పోలీసు కేసు నమోదైంది.

కాంగ్రెస్ నాయకుడు డీకే శివకుమార్‌ తన సోదరుడు డీకే సురేష్‌ బెంగళూరు రూరల్ నుంచి పోటీ చేస్తున్నారు. డీకే సురేష్‌కు ఓటు వేస్తేనే కావేరి నది నుంచి నీటిని సరఫరా చేస్తామని బెంగళూరు ఓటర్లకు చెప్పినట్లు ఓ వీడియో నెట్టింట్లో వైరల్ అయింది. దీంతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసినట్లు తెలుస్తోంది.

ఓటు వేస్తేనే కావేరి జలాలు విడుదల చేస్తామని చెప్పిన వీడియోపైన బీజేపీ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఎన్నికల్లో ఓటర్లను ప్రభావితం చేసే వ్యాఖ్యలు చేయడం అంటే.. ఎన్నికల కోడ్ ఉల్లంఘించినట్లే. కాబట్టి పోలీసులు డీకే శివకుమార్‌పై వివిధ సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు.

గత కొన్ని రోజులుగా బెంగళూరు వాసులు తీవ్ర నీటి ఎద్దడిని ఎదుర్కుంటున్నారు. ఈ సమయంలో ఓటర్లను భయపెట్టడానికి లేదా ఆకర్శించడానికి అధికారులు ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడం తగదు. నగరంలో నీటి ఎద్దడిని అరికట్టేందుకు ప్రభుత్వాలు కూడా తగిన చర్యలు తీసుకుంటున్నాయి.

ఇక కర్ణాటకలో లోక్‌సభ ఎన్నికలు ఏప్రిల్ 26, మే 7న రెండు దశల్లో జరగనున్నాయి. ఇప్పటికే పలు రాష్ట్రాల్లో మొదటి దశ ఎన్నికలు పూర్తయ్యాయి. ఫలితాలు జూన్ 4న విడుదలవుతాయి.

An FIR is lodged by the FST of Bengaluru against Dy. Chief Minister DK Shivakumar for violation of MCC while addressing apartment owners in RR Nagara. The FIR No.78/2024 at RMC Yard PS is lodged u/s 171(B)(C)(E)(F) of IPC for bribery and undue influence at elections.

