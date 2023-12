AP Elections Political Latest Updates Telugu

8:40PM, శనివారం, Dec 23, 2023

వ్యూహం చిత్ర వ్యూహకర్త ఆర్జీవీకి అభినందనలు: మంత్రి ఆర్‌కే రోజా

7:20PM,శనివారం, Dec 23, 2023

వైఎస్సార్‌సీపీ గెలుపు కోసమే పనిచేస్తాం: ఐపాక్‌ ప్రకటన

I-PAC has been working in collaboration with @YSRCParty since last year. Together, we're dedicated to working tirelessly until @ysjagan secures a thumping victory again in 2024 and continues his unwavering efforts to better the lives of the people of Andhra Pradesh.

