న్యూఢిల్లీ, సాక్షి: లోక్‌సభ సార్వత్రిక ఎన్నికల ముందు కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి పెద్ద షాక్ తగిలింది. పంజాబ్‌కు చెందిన సీనియర్‌ నేత తాజిందర్‌ సింగ్‌ బిట్టు ఏఐసీసీ కార్యదర్శి పదవికి, హిమాచల్‌ప్రదేశ్‌ కాంగ్రెస్‌ ఇన్‌ఛార్జి పదవికి, పార్టీ ప్రాథమిక సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేశారు.

ఈ మేరకు పార్టీ జాతీయాధ్యక్షుడు మల్లికార్జున్‌ ఖర్గేకు రాజీనామా లేఖను పంపించిన తాజిందర్‌ సింగ్‌ బిట్టు ఆ తర్వాత ఏ మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా బీజేపీలో చేరారు. ఢిల్లీలోని బీజేపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో కేంద్ర మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్‌, ఆ పార్టీ జనరల్‌ సెక్రెటరీ వినోద్‌ తావ్డే సమక్షంలో కాషాయ కండువా కప్పుకొన్నారు.

కాంగ్రెస్‌ పార్టీలో సీనియర్‌ నేతగా ఉన్న తాజిందర్‌ సింగ్‌ బిట్టుకు పార్టీ కీలక నేత ప్రియాంక గాంధీకి సన్నిహితుడిగా పేరుంది. తాను మూడున్నర దశాబ్దాలు కాంగ్రెస్‌ పార్టీ కోసం పనిచేశానని, కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ఇప్పుడు ప్రజా సంక్షేమ అంశాలపై మాట్లాడటం లేదని, పార్టీ తీరు మారిపోతున్నదని బిట్టు ఆరోపించారు. పంజాబ్‌ మేలు కోసమే తాను కాంగ్రెస్‌ను వీడి బీజేపీలో చేరానని చెప్పారు.

Tajinder Singh Bittu, AICC Secretary In-Charge Himachal Pradesh & close aide of Priyanka Gandhi resigns from primary membership of Congress Party pic.twitter.com/59HK4wnrOY

— ANI (@ANI) April 20, 2024