గుట్టమట్టిని తరలించొద్దు

పెద్దపల్లి మండలం తురకలమద్దికుంట గ్రామం నుంచి గుట్టమట్టిని అక్రమంగా తరలిస్తూ ప్రభుత్వ ఆదాయానికి గండికొడుతున్నారు. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా మట్టి తరలిస్తున్న వారిపై చర్య తీసుకోవాలి. గతంలో మూడుసార్లు ఫిర్యాదు చేసినా అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదు. ప్రభుత్వ ఆదాయాన్ని కాపాడాల్సిన అధికారులు నిమ్మకు నీరెత్తినట్లు వ్యవహరించడం సరికాదు.
– రాజయ్య, సర్పంచ్, తురకలమద్దికుంట
సమస్యలు పరిష్కరించాలి
అంగన్వాడీ టీ చర్లు, హెల్పర్ల సమస్యలను ప్రభుత్వం వెంటనే పరిష్కరించాలి. ఎన్నికల హామీ మేరకు నెలకు రూ.18 వేల వేతనం చెల్లించి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా గుర్తించాలి. బీఎల్వో విధుల నుంచి టీచర్లను మినహాయించాలి. పీఎఫ్, హెల్త్ కార్డులు, రూ.25 లక్షల బీమా, నెలకు రూ.10 వేల పెన్షన్ సౌకర్యం కల్పించాలి. పెండింగ్ బిల్లులు, టీఏ, డీఏ బకాయిలు చెల్లించడంతో పాటు ఐసీడీఎస్లో ఖాళీలను భర్తీ చేయాలి. – ఏఐటీయూసీ
జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి సునీల్, నాయకులు