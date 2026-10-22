 గుట్టమట్టిని తరలించొద్దు | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

గుట్టమట్టిని తరలించొద్దు

Nov 3 2026 12:39 AM | Updated on Nov 3 2026 12:39 AM

పెద్దపల్లి మండలం తురకలమద్దికుంట గ్రామం నుంచి గుట్టమట్టిని అక్రమంగా తరలిస్తూ ప్రభుత్వ ఆదాయానికి గండికొడుతున్నారు. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా మట్టి తరలిస్తున్న వారిపై చర్య తీసుకోవాలి. గతంలో మూడుసార్లు ఫిర్యాదు చేసినా అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదు. ప్రభుత్వ ఆదాయాన్ని కాపాడాల్సిన అధికారులు నిమ్మకు నీరెత్తినట్లు వ్యవహరించడం సరికాదు.

– రాజయ్య, సర్పంచ్‌, తురకలమద్దికుంట

సమస్యలు పరిష్కరించాలి

అంగన్వాడీ టీ చర్లు, హెల్పర్ల సమస్యలను ప్రభుత్వం వెంటనే పరిష్కరించాలి. ఎన్నికల హామీ మేరకు నెలకు రూ.18 వేల వేతనం చెల్లించి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా గుర్తించాలి. బీఎల్వో విధుల నుంచి టీచర్లను మినహాయించాలి. పీఎఫ్‌, హెల్త్‌ కార్డులు, రూ.25 లక్షల బీమా, నెలకు రూ.10 వేల పెన్షన్‌ సౌకర్యం కల్పించాలి. పెండింగ్‌ బిల్లులు, టీఏ, డీఏ బకాయిలు చెల్లించడంతో పాటు ఐసీడీఎస్‌లో ఖాళీలను భర్తీ చేయాలి. – ఏఐటీయూసీ

జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి సునీల్‌, నాయకులు

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

క్యూట్‌ స్మైల్‌తో కట్టిపడేస్తున్న మీనాక్షి చౌదరి (ఫోటోలు)
photo 2

మిస్టరీ థ్రిల్లర్ ‘అ' మూవీ ట్రైలర్‌ లాంచ్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

'సీన్' కోసం నజ్రియా బిజీ బిజీగా (ఫొటోలు)
photo 4

ఆషిక నవ్వితే నక్షత్రాలు మెరిసినట్లే (ఫొటోలు)
photo 5

మాల్దీవుల్లో 'ధురంధర్' బ్యూటీ సారా అర్జున్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Big Shock to Chandrababu TDP Families Join YSRCP 1
Video_icon

ఉరవకొండలో బాబుకు బిగ్ షాక్ YSRCP లో చేరిన TDP కుటుంబాలు
Jana Sena Supporters Chanting Jai Jagan Leaders Shock 2
Video_icon

Viral: జగన్‌కు జై కొట్టిన జనసైనికులు.. అవాక్కైన కార్యకర్తలు!
Massive Joinings Into The YSRCP From TDP In Madugula 3
Video_icon

TDPని భరించలేక.. YSRCPలోకి భారీగా చేరికలు
IMD Alert To 3 Districts 4
Video_icon

3 జిల్లాలకు హై అలర్ట్ IMD హెచ్చరిక
SP Jagadeesh About Raptadu Jagadeesh ENCOUNTER Incident 5
Video_icon

ఎన్ కౌంటర్ ఎందుకు చేసామంటే..! ఎస్పీ జగదీష్ కామెంట్స్
Advertisement
 