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● రామగుండం సీపీ అంబర్‌కిశోర్‌ ఝా

Nov 3 2026 12:39 AM | Updated on Nov 3 2026 12:39 AM

● రామగుండం సీపీ అంబర్‌కిశోర్‌ ఝా

గోదావరిఖని: నిస్పక్షపాతంగా బాధితుల సమస్యలు పరిష్కరించి భరోసా కల్పించాలని రామగుండం సీపీ అంబర్‌కిశోర్‌ ఝా ఆదేశించారు. సోమవారం గ్రీవెన్స్‌డేలో ప్రజల నుంచి ఫిర్యాదులు స్వీకరించారు. ఫిర్యాదుదారులతో నేరుగా మాట్లాడి సమస్యలు తెలుసుకున్నారు. ప్రతీ ఫిర్యాదులోని అంశాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి, బాధితులకు న్యాయం జరిగేలా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. ప్రజలు తమ సమస్యల పరిష్కారం కోసం ఎలాంటి భయం, సంకోచం లేకుండా నేరుగా పోలీస్‌ స్టేషన్లు, పోలీస్‌ కమిషనరేట్‌ కార్యాలయాన్ని సంప్రదించాలన్నారు. మధ్యవర్తులను ఆశ్రయించాల్సిన అవసరం లేదని, ఎలాంటి పైరవీలు లేకుండా సమస్యలను నేరుగా పోలీసుల దృష్టికి తీసుకురావచ్చన్నారు. ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు అందించడం, బాధితులకు సత్వర న్యాయం కల్పించడం, పోలీస్‌శాఖపై ప్రజల్లో నమ్మకాన్ని మరింత పెంపొందించడం తమ ప్రధాన లక్ష్యమన్నారు. ప్రజా సమస్యల పరిష్కారంలో పోలీస్‌శాఖ ఎల్లప్పుడూ బాధ్యతాయుతంగా ఉంటుందన్నారు. అదనపు డీసీపీ కె.శ్రీనివాస్‌ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

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