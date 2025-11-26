ఆందోళనలు వాయిదా
గోదావరిఖని: సింగరేణి యాజమాన్యం నుంచి వచ్చిన పిలుపు మేరకు పీఆర్పీ సాధనకు చేపట్టిన ఆందోళనలు వాయిదా వేసినట్లు అధికారుల సంఘం అధ్యక్షుడు లక్ష్మీపతిగౌడ్, ప్రధాన కార్యదర్శి పెద్ది నర్సింహులు, నాయకులు పొనుగోటి శ్రీనివాస్ తెలిపారు. మంగళవారం సింగరేణి ఉన్నతాధికారులతో సమావేశమైన అనంతరం మంత్రి శ్రీధర్బాబును కలిసినట్లు వారు పేర్కొన్నారు. అధికారుల వేతనంలో భాగమైన పీఆర్పీ బకాయిల చెల్లింపులు చేసేలా చూడాలని కోరినట్లు పేర్కొన్నారు. కార్యక్రమంలో నాయకులు కె.వెంకటేశ్వర్రెడ్డి, నజీర్, పంతుల, శివప్రసాద్, కోలా మల్లేశ్, కోలా శ్రీనివాస్, పి.నరేశ్, మదన్నాయక్, వర్ధన్, మహేందర్, ఉపేంద్రబాబు, బసవరాజు పాల్గొన్నారు.