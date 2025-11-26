పల్లెపోరు!
ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదల పోలింగ్ రోజు సాయంత్రమే ఫలితాలు అమలులోకి ఎన్నికల కోడ్ ఏర్పాట్లలో నిమగ్నమైన జిల్లా యంత్రాంగం
మొత్తం పంచాయతీలు : 263
వార్డులు : 2,432
పోలింగ్ కేంద్రాలు : 2,432
మొదటి విడతలో మండలాలు: కాల్వశ్రీరాంపూర్, కమాన్పూర్, రామగిరి, ముత్తారం, మంథని
రెండోవిడతలో: పాలకుర్తి, అంతర్గాం, ధర్మారం, జూలపల్లి
మూడో విడతలో: సుల్తానాబాద్, ఎలిగేడు, పెద్దపల్లి, ఓదెల.
సాక్షి ప్రతినిధి, కరీంనగర్:
పంచాయతీ ఎన్నికలకు నగారా మోగింది. రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం మంగళవారం ఎన్నికల షె డ్యూల్ విడుదల చేసింది. దీంతో రాజకీయ పార్టీల నాయకులు, ఆశావహుల నిరీక్షణకు తెరపడింది. నేటి నుంచి ఎన్నికల ప్రక్రియ ముగిసే డిసెంబర్ 17 వరకు ఎన్నికల కోడ్ అమలులో ఉంటుంది. ఈనెల 27న పంచాయతీ ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ విడుదల కానుండగా, సర్పంచ్, వార్డు సభ్యులకు డిసెంబర్ 11, 14, 17వ తేదీల్లో మూడు విడతల్లో ఎన్నికలు నిర్వహించనున్నారు. కోర్టు కేసుల నేపథ్యంలో కరీంనగర్ జిల్లాలోని రెండు గ్రామపంచాయతీలు మినహా ఉమ్మడి జిల్లావ్యాప్తంగా సర్పంచ్, వార్డు సభ్యులకు ఎన్నికలు నిర్వహించనున్నారు. ఇందుకోసం ఆయా జిల్లాల అధికార యంత్రాంగం అన్ని ఏర్పాట్లు చేసింది. షెడ్యూల్ విడుదలతో కోడ్ అమల్లోకి రాగా, పల్లెల్లో ఎన్నికల సందడి మొదలైంది.
ఉత్కంఠకు తెర
బీసీలకు స్థానిక సంస్థల్లో 42శాతం రిజర్వేషన్ కల్పిస్తూ సెప్టెంబర్లో ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదలై, నామినేషన్లు ప్రక్రియ ప్రారంభమైన తర్వాత హైకోర్టు స్టేతో ఎన్నికల ప్రక్రియ నిలిచిపోయింది. దీంతో ఎన్నికల నిర్వహణపై అయోమయం నెలకొంది. తాజాగా ప్రభుత్వం 2019లో 50 శాతం మించకుండా ఇచ్చిన రిజర్వేషన్లను అనుసరిస్తూ రొటేషన్ పద్ధతిలో రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తూ ఎన్నికలు నిర్వహించాలని నిర్ణయించింది. దీనికి అనుగుణంగా రిజర్వేషన్స్ ఖరారు చేసి ఆదివారం ఆయా జిల్లాలోని ప్రజాప్రతినిధుల సమక్షంలో లాటరీ ద్వారా మహిళలకు మొత్తం స్థానాల్లో సగం సీట్లు కేటాయించారు. దీంతో రెండేళ్లుగా ప్రత్యేకాధికారుల పాలనలో నడుస్తున్న పంచాయతీ పాలకవర్గాల ఎన్నికకు మార్గం సుగమం అయ్యింది.
సర్వం సిద్ధం
ఎన్నికల ఏర్పాట్లపై అధికార యంత్రాంగం ఇప్పటికే సర్వం సిద్ధం చేసింది. తుది ఓటరు జాబితా, పోలింగ్ కేంద్రాల గుర్తింపు, బ్యాలెట్ బాక్స్లు, ఇత ర సామగ్రి సమకూర్చుకున్నారు. ఎన్నికలు మూడు విడతల్లో నిర్వహించనుండగా, పోలింగ్ ముగిసిన వెంటనే కౌంటింగ్ ప్రారంభించి ఫలితాలు వెల్లడించి, ఉప సర్పంచ్ ఎన్నిక కూడా నిర్వహించనున్నా రు. ఏదైనా కారణంతో ఉపసర్పంచ్ ఎన్నిక జరగకుంటే మరుసటి రోజు ఎన్నుకుంటారు.
మోగిన పంచాయతీ నగారా
తూర్పులో తొలివిడతలోనే
మంథని: మావోయిస్ట్ ప్రభావిత ప్రాంతంగా పేరున్న మంథని నియోజకవర్గంలో సాధారణ, పార్లమెంట్ ఎన్నికలతోపాటు స్థానిక ఎన్నికల వరకు ఏ ఎన్నికలు జరిగినా తొలివిడతలోనే ని ర్వహిస్తున్నారు. పోలింగ్ సమయం సైతం ఓ గంట ముందే ముగిస్తారు. ప్రస్తుతం పంచా యతీ ఎన్నికల నగారా మోగడంతో మూడు వి డతల్లో ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు ఎన్నికల క మిషన్ షెడ్యూల్ విడుదల చేసింది. తూర్పు డివిజన్లోని నాలుగు మండలాలతోపాటు డివిజన్ను ఆనుకొని ఉన్న పెద్దపల్లి నియోజకవర్గంలోని కాల్వశ్రీరాంపూర్ను ఇందులో చేర్చారు. తొలివిడత డిసెంబర్ 11న మంథని, ముత్తారం, కమాన్పూర్, రామగిరి మండలాలతో పాటు కాల్వశ్రీరాంపూర్ మండలంలోనూ ఎన్నికలు నిర్వహిస్తారు. మంథని మండలంలో 35 గ్రా మంపంచాయతీలు, 282 వార్డులు, 282 పో లింగ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. కమాన్పూ ర్లో 9 పంచాయతీలు, 92 వార్డులు, రామగిరి లో 16 పంచాయతీలు, 158 వార్డులు, ము త్తారంలో 15 పంచాయతీలు, 138 వార్డులు ఉ న్నాయి. కాల్వశ్రీరాంపూర్లో 24 పంచాయతీలు, 226 వార్డులు ఉన్నాయి. ఐదు మండలా లు మావోయిస్ట్ పార్టీ ప్రభావితమే.
పెద్దపల్లి జిల్లా సమాచారం