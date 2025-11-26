ముగిసిన డ్రాగ్లైన్ల శకం
ప్రారంభం: 27 నవంబరు 1986
అప్పటిఖరీదు(రూ.కోట్లలో): 25
సంస్థపేరు: రామ్సన్ అండ్ రాపీర్(ఇంగ్లండ్)
యంత్రం బరువు(టన్నుల్లో): 2,000
ప్రారంభించింది: అప్పటి సీఎం ఎన్టీఆర్
జీవిత కాలం(ఏళ్లలో): 30
ప్రారంభం: 22 సెప్టెంబరు 1994
సంస్థపేరు: బీఈఎంఎల్
అప్పటిఖరీదు(రూ.కోట్లలో): 45.18
ప్రస్తుత వయసు(ఏళ్లలో): 30
ప్రారంభించింది: ఎస్కే లాల్ (కేంద్ర మంత్రిత్వశాఖ కోల్ సెక్రటరీ)
గోదావరిఖని: సింగరేణి బొగ్గు గనుల సంస్థలోని ఓపెన్కాస్ట్ ప్రాజెక్టుల్లో అతితక్కువ వ్యయంతోనే ఓవర్బర్డెన్(మట్టి) తొలగిస్తూ రికార్డులు సృష్టించిన అతిభారీ యంత్రాలైన డ్రాగ్లైన్ల శకం ముగిసింది. భీమ, పృంథ్వీభంజన్గా పిలుచుకునే ఈ యంత్రాలను యాజమాన్యం పక్కన బెట్టింది. పనిస్థలాలు తగ్గడం, సీఎంపీడీఐ నిబంధనల ప్రకారం జీవితకాలం 30ఏళ్లు, 1.40లక్షల పనిగంటలు పూర్తిచేసుకోవడంతో సర్వేఆఫ్ ద్వారా సేవలను నిలిపివేసింది. భవిష్యత్లో మిడ్లైఫ్ ఓవరాల్కు సుమారు రూ.80కోట్ల వరకు వెచ్చించడం ఖర్చుతో కూడుకున్నది కావడంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
డ్రాగ్లైన్ల రాక ఓ విప్లవమే..
డ్రాగ్లైన్లు అందుబాటులోకి రావడంతో ఓసీపీల్లోని ఓబీ వెలికితీతలో విప్లవం మొదలైంది. ఒక్కోసారి రూ.90 కే క్యూబిక్ మీటర్ మట్టి వెలికితీయడంతో పూర్తిస్థాయిలో వినియోగించుకోవడానికి యాజమాన్యం పూనుకుంది. ఈక్రమంలో ఓసీపీ–1, –3లో రెండు భారీ యంత్రాలను కొనుగోలు చేసింది. నిధులు పెద్దఎత్తున కేటాయించాల్సి వచ్చినా.. ఆ తర్వాత వాటి పనితీరు కోలిండియాకే ఆదర్శంగా నిలిచింది. ఓబీ వెలికితీతలో ఇవి ఆల్టైం రికార్డులు సృష్టించాయి. రోజూ 23 గంటల పాటు పనిచేసి రికార్డుస్థాయి ఓబీ వెలికితీశాయి. నిర్వహ ణ, వినియోగంతో కోలిండియా అధికారులు సైతం మెచ్చుకున్నారు. ఓసీపీ–1లోని పృథ్వీభంజన్ యంత్రాన్ని అప్పటి ముఖ్యమంత్రి, దివంగత నందమూరి తారకరామారావు ప్రారంభించగా, ఓసీపీ–3లోని భీమను అప్పటి కోలిండియా సెక్రటరీ ప్రారంభించారు. అప్పటి నుంచి జీవితకాలం ముగి సేనాటికి నిరంతరాయంగా పనిచేస్తూనే ఉన్నాయి.
రికార్డుల పృథ్వీభంజన్..
సింగరేణిలోనే తొలిసారి అతిభారీయంత్రం పృథ్వీ భంజన్(డ్రాగ్లైన్) 30ఏళ్ల పాటు విజయవంతంగా పనిచేసింది. 26–11–1986లో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి ఎన్టీరామారావు ప్రారంభించారు. భారీయంత్రం రాకతో ఓబీ వెలికితీతలో విప్లవాత్మక మార్పులు వచ్చాయి. కేవలం రూ.90తోనే క్యూబిక్మీటర్ మట్టిని డ్రాగ్లైన్ ద్వారా వెలికి తీశారు. అదేడిపార్ట్మెంట్ డంపర్ల ద్వారా ప్రస్తుతం క్యూబిక్మీటర్కు రూ.200వరకు ఖర్చు అవుతోంది. సుమారు నాలుగేళ్ల క్రితమే బయటకు తీసుకొచ్చి విడిభాగాలు విక్రయానికి పెట్టారు. యంత్రాలను స్క్రాప్ ద్వారా అమ్మేందుకు నిర్ణయించారు.
మూడు దశాబ్దాలపాటు విజయవంతంగా..
రెండో అతిపెద్దయంత్రం ‘భీమ’ ఓబీ వెలికితీతలో మూడు దశాబ్దాలపాటు నిర్విరామంగా పనిచేసింది. ఇది రూ.90కే క్యూబిక్ మీటర్మట్టిని వెలికితీసింది. డ్రాగ్లైన్ అదనపు వ్యయాన్ని తగ్గించింది. ఓసీపీ–3లో 1994 సెప్టెంబర్ 22న అప్పటి కేంద్ర కోల్సెక్రటరీ ఎస్కే లాల్ దీనిని ప్రారంభించారు.
పృథ్వీభంజన్ ప్రొఫైల్(ఓసీపీ–1)
భీమ పొఫైల్ (ఓసీపీ–3)
ఓబీ వెలికితీతలో పృథ్వీభంజన్, భీమ యంత్రాల రికార్డులు
జీవితకాలం ముగియడంతో పక్కన పెట్టేసిన సింగరేణి
విక్రయానికి సిద్ధంగా విడి భాగాలు, ఇనుప పరికరాలు