31లోగా దరఖాస్తు చేయాలి
పెద్దపల్లి: ప్రీమెట్రిక్ స్కాలర్షిప్ కోసం విద్యార్థులు డిసెంబర్ 31వ తేదీలోగా దరఖాస్తు చేయాలని, ఇప్పటికే దరఖాస్తుచేసిన వారు హార్డ్కాపీలను తమ పాఠశాలల హెచ్ఎంల ద్వారా సంబంధిత శాఖ కార్యాలయంలో సమర్పించాలని కలెక్టర్ కోయ శ్రీహర్ష సూచించా రు. పెండింగ్ ఎస్సీ విద్యార్థుల ప్రీ మెట్రిక్ స్కా లర్షిప్ దరఖాస్తుల ప్రగతిపై కలెక్టరేట్లో మంగళవారం కలెక్టర్ సమీక్షించారు. ప్రభుత్వ విద్యా సంస్థల్లో ఐదు నుంచి పది, ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో తొమ్మిది నుంచి పదోతరగతి చదివే ఎస్సీ విద్యార్థులు గడువులోగా దరఖాస్తు చేయాలని, పాతవారు రెన్యూవల్ చేసుకో వాలని కలెక్టర్ సూచించారు. ఈ విషయంలో అధికారులు, హెచ్ఎంలో చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. దరఖాస్తుల దాఖలు, రెన్యూవల్ కోసం https:// telangana epa ss.cgg.gov.in వెబ్సైట్ను సంప్రదించాలని సూచించారు. జిల్లా ఎస్సీ అభివృద్ధి అధికారి రవీందర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
కార్మికుల ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ
పెద్దపల్లిరూరల్: పంచాయతీ పారిశుధ్య కార్మికుల ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నామని డీపీవో వీరబుచ్చయ్య అన్నారు. రాఘవాపూర్ పంచాయతీ కార్యాలయంలో మంగళవారం కార్మికులకు పోషక విలువలతో కూడిన సరుకులు, సబ్బులు, దుస్తులు అందజేశారు. ఆరోగ్య సమస్యలను గుర్తించి పీహెచ్సీ సిబ్బందితో వైద్య సేవలు అందించేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నామన్నారు. సిబ్బంది ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే పారిశుధ్యం మెరుగుపడుతుందని అన్నారు. పంచాయతీ కార్యదర్శి రవీందర్, బిల్కలెక్టర్ బుచ్చయ్య తదితరులు ఉన్నారు.
28న ఉద్యోగ మేళా
పెద్దపల్లి: జిల్లా కేంద్రంలో ఈనెల 28న ఉద్యోగమేళా నిర్వహించనున్నట్లు యాదవ సంఘం రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి మారం తిరుపతి యాదవ్, ఉపాధ్యక్షుడు శిలారపు పర్వతాలు తెలిపారు. స్థానిక ప్రెస్క్లబ్లో మంగళవారం మేళా ప్రచార పోస్టర్ను వారు ఆవిష్కరించి మాట్లాడారు. 1,000 మంది నిరుద్యోగ యువతకు ఉపాధి కల్పనే లక్ష్యంగా ప్రణాళిక సిద్ధం చేసినట్లు వివరించారు. సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయ సమీపంలోని తమ ఆఫీసులో ఉదయం 10గంటల నుంచి మేళా ఉంటుందని, ఆసక్తిగలవారు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు. వివరాల కోసం 93480 06665, 76010 45276 నంబర్లలో సంప్రదించాలని వారు సూచించారు.
అనుమతి లేకుంటే చర్యలు
ధర్మారం(ధర్మపురి): అనుమతి లేకుండా ఆస్పత్రులు నిర్వహిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటానని జిల్లా వైద్యాధికారి వాణిశ్రీ హెచ్చరించారు. మండల కేంద్రంలోని పలు ప్రైవేట్ ఆస్పత్రులను ఆమె మంగళవారం ఆమె ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. వైద్యసేవలు, ఫైర్సేఫ్టీ, బయోమెడికల్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ నిర్వహణపై ఆరా తీశారు. అనుమతి లేని రెండు ఆస్పత్రుల యాజమాన్యాలపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వాటికి నోటీసులు జారీ చేస్తామని తెలిపారు. జిల్లా డిప్యూటీ డీఎంహెచ్వో శ్రీరాములు, వెంకటేశ్వర్లు, వైద్యులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
పోలీస్స్టేషన్ల ఆకస్మిక తనిఖీ
మంథని/రామగిరి/కమాన్పూర్/ముత్తారం/యైటింక్లయిన్కాలనీ: పెద్దపల్లి డీసీపీ భూక్యా రాంరెడ్డి, గోదావరిఖని ఏసీపీ రమేశ్తో మంగళవారం పలు పోలీస్టేషన్లను ఆకస్మికంగా తని ఖీ చేశారు. మంథని, కమాన్పూర్, రామగిరి, ముత్తారంతోపాటు యైటింక్లయిన్ ఠాణాలు సందర్శించారు. కేసులు, వాటితీరు, సమస్యలు, ప్రధాన ప్రాంతాలపై ఆరా తీశారు. శాంతిభద్రతల పరిరక్షణపై అధికారులకు పలు సూచనలు చేశారు. ఆయన వెంట పలువురు సీఐలు, ఎస్సైలు తదితరులు ఉన్నారు.