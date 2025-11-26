సింగరేణి అవుట్.. ఎన్టీపీసీ ఇన్
రామగుండం: గతేడాది జూన్ 4న మూతపడిన 62.5 మెగావాట్ల బీ–థర్మల్ ప్లాంట్ స్థానంలో 800 మెగావాట్ల సామర్థ్యం కలిగిన కొత్త విద్యుత్ కేంద్రం స్థాపనకు రాష్ట్రమంత్రివర్గం మంగళవారం ఆమో దం తెలిపినా.. ప్రాజెక్టు స్థాపన విషయంలో జెన్కో – ఎన్టీపీసీ భాగసామ్యం తెరపైకి రావడం జిల్లా వ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది.
విద్యుత్ సౌధ డీపీఆర్ పరిగణనలోకి..
రామగుండంలో కొత్త విద్యుత్ కేంద్రం స్థాపనకు జెన్కో సిద్ధం చేసిన డీపీఆర్నే మంత్రివర్గం పరిగణనలోకి తీసుకుంది. విద్యుత్ ప్లాంట్ ఏర్పాటుకు రూ. 10,893.05 కోట్లు, ఒక్కో మెగావాట్కు రూ.13.62 కోట్లు ఖర్చవుతుందని అంచనా వేసింది. ప్లాంట్ కో సం 650 ఎకరాల భూమి, ఏటా 3.053 మిలియన్ టన్నుల బొగ్గు, గంటకు 2,365 క్యూబిక్ మీటర్ల నీరు(ఎల్లంపల్లి నుంచి) అవసరమని డీపీఆర్ రూ పొందించింది. అయితే, జెన్కో కన్నా ఇంకా తక్కు వ వ్యయంతోనే పవర్ ప్లాంట్ నిర్మిస్తామని ఎన్టీపీసీ ముందుకు వస్తే.. ఆ సంస్థకే నిర్మాణ బాధ్యతలు అప్పగిస్తామని మంత్రి శ్రీధర్బాబు స్పష్టం చేశారు.
తెరపైకి ఎన్టీపీసీ
సింగరేణి–జెన్కో ఆధ్వర్యంలో పవర్ ప్లాంట్ నిర్మిస్తామని తొలుత ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. అయితే, జెన్కో ఇంజినీర్ల జేఏసీ ఈ ప్రతిపాదనను తిరస్కరించింది. సింగరేణి ప్రమేయం లేకుండా జెన్కో ఆ ధ్వర్యంలో ప్లాంట్ నిర్మిస్తామని వెల్లడించింది. దీంతో సర్కార్ వెనక్కి తగ్గి సింగరేణిని పక్కన పెట్టింది. ఇది తమ విజయమని జేఏసీ భావించినా చివర కు ఎన్టీపీసీ తెరపైకి రావడం చర్చకు దారితీస్తోంది.
రామగుండం, గోదావరిఖనిలో సంబురాలు
విద్యుత్ ప్రాజెక్టు స్థాపనకు మంత్రివర్గం గ్రీన్సిగ్నల్ ఇవ్వడంతో రామగుండం, గోదావరిఖనిలో కాంగ్రె స్ శ్రేణులు సంబురాలు జరుపుకున్నారు.
జెన్కో – ఎన్టీపీసీ ఆధ్వర్యంలో పవర్ప్లాంట్ స్థాపన!
రామగుండంలో 800 మెగావాట్ల విద్యుత్ ప్రాజెక్టు
ఆమోదం తెలిపిన రాష్ట్ర మంత్రివర్గం
వ్యయంపై తొలగని ప్రతిష్టంభన