ఇంటి నుంచే భోజనం
పెద్దపల్లి/కమాన్పూర్: ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో మధ్యాహ్న భోజన పథకం నిర్వాహకులు సమ్మె చేస్తుండడంతో విద్యార్థులు తమ ఇళ్లనుంచి భోజనం తెచ్చుకుని తింటున్నారు. జిల్లాలో 542 ప్రభుత్వ పాఠశాలలు ఉన్నాయి. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ, ఆర్థికంగా వెనుకబడిన విద్యార్థులే సర్కారు బడుల్లో చదువుకుంటున్నారు. బిల్లులు, వేతనాల విడుదల కోసం భోజన నిర్వాహకులు ఈనెల 15 నుంచి సమ్మె చేస్తున్నారు.
విద్యార్థులపై ప్రభావం
చాలామంది విద్యార్థులు దూర ప్రాంతాల నుంచి స్కూళ్లకు వస్తున్నారు. వీరు ఆకలితో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. కొన్నిపాఠశాలల్లో ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు లేవు. దీంతో విద్యార్థులు ఇళ్ల నుంచే భోజనం తెచ్చుకుంటున్నారు.
ప్రభుత్వం దృష్టికి సమస్యలు
మధ్యాహ్న భోజన కార్మికుల సమస్యలను ప్రభుత్వ ం దృష్టికి తీసుకు వెళ్తానని పాఠశాల విద్యాశాఖ కమిషనర్ చెప్పారు. పెండింగ్ బిల్లులు 75 శాతం వరకు విడుదలయ్యాయని, ఈఎస్ఐ, పీఎఫ్, గౌరవవేతనం, నిత్యావసరాలు తదితర సమస్యలను సీఎం దృష్టికి తీసుకెళ్తామన్నారు.
– పూసాల రమేశ్, జిల్లా కార్యదర్శి, ఏఐటీయూసీ
ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల తిప్పలు