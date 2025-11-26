చిరు వ్యాపారులను రోడ్డున పడేశారు
గోదావరిఖని: అభివృద్ధి పేరిట దుకాణాలను కూల్చివేసి చిరు వ్యాపారులను రోడ్డున పడేశారని మాజీఎమ్మెల్యే, బీఆర్ఎస్ జిల్లా అధ్యక్షుడు కోరుకంటి చందర్ ఆరోపించారు. నగరంలోని ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయం ముట్టడికి బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు మంగళవారం యత్నించారు. ఈ సందర్భంగా చందర్ మాట్లాడుతూ, దుకాణాలు కోల్పోయిన వారికి సింగరేణి షాపింగ్ కాంప్లెక్స్లో గదులను ఉచితంగా కేటాయించాలన్నారు. మైసమ్మ గుళ్లను కూల్చిన వారిని కఠినంగా శిక్షించాలని, బాధ్యులపై కేసులు నమొదు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఇక్కడ ప్రజాపాలన కాదని, పోలీసుపాలన నడుస్తోందని మండిపడ్డారు. బీఆర్ఎస్ శాంతియుతంగా చేపట్టిన చలో ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయం ముట్టడిని పోలీసులు అడ్డుకోవాలని చూశారని అన్నారు. నాయకులు బొడ్డు రవీందర్, బాదె అంజలి, చెలకలపల్లి శ్రీనివాస్, మేడి సదానందం, నారాయణదాసు మారుతి, నూతి తిరుపతి, మేతుకు దేవరాజ్, జక్కుల తిరుపతి, జిట్టవేన ప్రశాంత్, ముద్దసాని సంధ్యారెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. కాగా, ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయం ముట్టడిని పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. ఉదయం నుంచే బీఆర్ఎస్ శ్రేణులను అదుపులోకి తీసుకుని ఠాణాకు తరలించారు. స్థానిక కల్యాణ్నగర్లో బీఆర్ఎస్ శ్రేణులతో ర్యాలీగా బయలుదేరిన చందర్ను పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి జైపూర్ పోలీస్స్టేషన్కు తరలించారు.
మాజీఎమ్మెల్యే కోరుకంటి చందర్