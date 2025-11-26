డీఈవోను కలిసిన ఎంఈవోలు

పెద్దపల్లి: జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి(డీఈవో) శారదను జిల్లా విద్యాశాఖ అకడమిక్ మానిటరింగ్ అధికారి పీఎం షేక్, ఎంఈవోలు మంగళవారం మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. అనంతరం శాలువాతో సన్మానించారు. ఎంఈవోలు టి.సురేంద్రకుమార్, ఎ.రాజయ్య, వై.రమేశ్, నరేంద్రచారి, మహేశ్, విజయ్ కుమార్, హరిప్రసాద్, లక్ష్మి, విమల, మల్లేశం, ప్రభాకర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
కొనసాగుతున్న సర్వే
పెద్దపల్లిరూరల్: జిల్లా కేంద్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో బడి బయటి బడీడు పిల్లల గుర్తింపు సర్వే మంగళవారం కూడా కొనసాగింది. ఇంటి వద్ద, పనులకు వెళ్తున్న పిల్లలను గుర్తించి తల్లిదండ్రులకు కౌన్సెలింగ్ చేసి పాఠశాలలకు పంపించేలా ప్రోత్సహిస్తున్నామని క్లస్టర్ సీఆర్పీ బాలసాని వెంకటేశం, హన్మంతునిపేట సీఆర్పీ శ్రీనివాస్ తెలిపారు.