సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రాధాన్యం
పెద్దపల్లిరూరల్: జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి తరలివచ్చిన ప్రజలు ప్రజావాణి కార్యక్రమంలో అందించిన ఫిర్యాదులకు సత్వర పరిష్కారం చూ పాలని అడిషనల్ కలెక్టర్ వేణు ఆదేశించారు. సో మవారం కలెక్టరేట్లో ప్రజావాణి ద్వారా ఆయన ప్రజల నుంచి వినతులు స్వీకరించారు. వాటి పరి ష్కారానికి చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు.
ఇందిరమ్మ ఇల్లు నిర్మించుకునేందుకు నాకు అన్ని అర్హతలు ఉన్నయి. ఇందిరమ్మ పథకం కింద ఇల్లు ఇచ్చి న్యాయం చేయాలి.
– శేషగిరిరావు, శారదానగర్, గోదావరిఖని
మా ఇంటి కరెంట్ మీటర్ పేరులో ఎస్.రవీందర్కు బదులు ఎ.రవీందర్ అని పేరు వస్తోంది. ఆ బిల్లు లో దొర్లిన తప్పును సవరించాలి.
– సుంకరి రవీందర్,
కుందనపల్లి, అంతర్గాం
మేడారం బాలికల గురుకుల పాఠశాలలో ఆరో తరగతిలో నా కూతురు సమన్విత చదువుకునేందుకు అవకాశం కల్పించాలి. ఒక సీటు ఖాళీగా ఉంది. ఆ సీటు కేటాయించి ఆదుకోవాలి. – గొర్రె సునీల్,
ల్యాగలమర్రి, జగిత్యాల