గణేశ్ నిమజ్జనానికి పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు
పెద్దపల్లిరూరల్: గణపతి నవరాత్రి ఉత్సవాల తర్వాత చేపట్టే నిమజ్జనానికి పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు చేయాలని కలెక్టర్ కోయ శ్రీహర్ష ఆదేశించారు. కలెక్టరేట్లో అడిషనల్ కలెక్టర్ వేణు, డీసీపీ కరుణాకర్తో కలిసి వినాయక నిమజ్జనంపై సమీక్షించారు. పెద్దపల్లి, గోదావరిఖని, సుల్తానాబాద్, మంథని బల్దియా అధికారులు ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలని, భా రీ విగ్రహాల కోసం క్రేన్లను వినియోగించాలన్నా రు. మద్యం అమ్మకాలను నిషేధించాలని, గజఈ తగాళ్లను అందుబాటులో ఉంచాలన్నారు. 500 ఎంఎల్ నానో యూరియా బాటిల్ ధర రూ.250 నుంచి రూ.150కి తగ్గించామని, వరికి రెండు, మూడోడోసుగా నానో యూరియా వినియోగించి దిగుబడి సాధించాలని సూచించారు. ఆర్డీ వోలు గంగయ్య, సురేశ్, ఏసీపీలు కృష్ణ, రమేశ్ ఉన్నారు.
కలెక్టర్ కోయ శ్రీహర్ష