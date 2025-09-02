జిల్లా పశు సంవర్ధక శాఖ అధికారిగా విజయభాస్కర్
పెద్దపల్లిరూరల్: జిల్లా పశుసంవర్ధక శాఖ అధికారిగా విజయభాస్కర్ నియమితులయ్యారు. సోమ వారం కలెక్టర్ శ్రీహర్షను కలిసి మొక్క అందించా రు. ఇప్పటివరకు పనిచేసిన శంకర్ పదోన్నతిపై వే రే ప్రాంతానికి బదిలీ అయ్యారు. అలాగే జిల్లా ఇన్చార్జి వైద్యాధికారిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన వాణి శ్రీ కూడా కలెక్టర్ను మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు.
ఆర్జీ–1లో క్రీడాపోటీలు
గోదావరిఖని: ఆర్జీ–1 జవహర్లాల్నెహ్రూ స్టేడియంలో సింగరేణి పర్సనల్ మేనేజర్ రవీందర్రెడ్డి సోమవారం ఉద్యోగుల క్రీడాపోటీలు ప్రారంభించా రు. యూనియన్ నాయకులు మడ్డి ఎల్లయ్య, అధికారులు హన్మంతరావు, క్రీడాకారులు పాల్గొన్నారు.
మొక్కలు నాటిస్తాం
కమాన్పూర్(మంథని): రోడ్ల వెంట మొక్కలు నాటిస్తామని డీపీవో వీరబచ్చయ్య తెలిపారు. మంథని – పెద్దపల్లి మెయిన్ రోడ్డు వెంట 40 వేల మొక్కలు నాటేందుకు చేపట్టిన పనులు పరిశీలించారు.