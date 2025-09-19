స్వచ్ఛందంగానే బంగారు కుటుంబాల దత్తత
● జాయింట్ కలెక్టర్ సి.యశ్వంత్ కుమార్ రెడ్డి
పార్వతీపురం రూరల్: బంగారు కుటుంబాల దత్తత స్వచ్ఛందంగానే ఉంటుందని మార్గదర్శి నిర్ణయమే ముఖ్యమని పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ సి.యశ్వంత్ కుమార్ రెడ్డి అన్నారు. ఈ మేరకు గురువారం కలెక్టరేట్లో గల సమావేశ మందిరంలో పీ4 బంగారు కుటుంబాల దత్తతపై జిల్లా ప్రణాళిక శాఖ ఆధ్వర్యంలో వార్డు సచివాలయ సిబ్బందికి ఏర్పాటు చేసిన శిక్షణ తరగతుల్లో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడుతూ బంగారు కుటుంబాలను దత్తత తీసుకునేందుకు మార్గదర్శకులు ముందుకు రావాలని పిలుపునిచ్చారు. ఇందులో ఎలాంటి ఒత్తిడి లేదని, స్వచ్ఛందంగా ఇష్టపూర్వకంగానే రావాలని కోరారు. అలాంటి వారినే మార్గదర్శిగా ఎంపిక చేయనున్నట్లు తెలిపారు. మార్గదర్శుల ఎంపికలో ప్రభుత్వం స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలు జారీ చేసిందని, వాటిని కచ్చితంగా పాటించాలన్నారు. ఉద్యోగులు, వ్యాపారవేత్తలు, పారిశ్రామిక వేత్తలు అలాగే అన్ని వర్గాల్లోను వారే స్వచ్ఛందంగా ముందుకు రావాలని పిలుపునిచ్చారు. ప్రతి ఒక్కరికి ఉద్యోగ బాధ్యతతో పాటు సామాజిక స్పృహ కూడా ఉండాలని హితవు పలికారు. ఒక మార్గదర్శి బంగారు కుటుంబాలకు ఆర్థికంగా అయినా, ఇతర సహాయ సహకారాలు అందించైనా ఆదుకోవచ్చునని తెలిపారు. ఈ మేరకు పూర్తి అవగాహన కల్పిస్తూ మార్గదర్శుల పేర్లను పీ4లో నమోదు చేయాలని సూచించారు. అలాగే వారికి ఉన్న సందేహాలను నివృత్తి చేయాలని చెప్పారు. శిక్షణ తరగతుల కార్యక్రమంలో జిల్లా ప్రణాళిక అధికారి ఆర్కె పట్నాయక్, స్టాటిస్టికల్ రాష్ట్ర పరిశీలకుడు లతీఫ్, రాష్ట్ర శిక్షకుడు శ్రీనివాస్, సెక్షన్ ఆఫీసర్ సత్యనారాయణ, జిల్లాలోని సచివాలయ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.