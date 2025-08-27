బుధవారం శ్రీ 27 శ్రీ ఆగస్టు శ్రీ 2025
న్యూస్రీల్
పండగ సామాన్లు తెచ్చేరాదూ అని మా ఇంటాయన సింహాచలానికి చెప్తే ఒసేయ్.. ముసలీ.. అన్నీ తెలిసి ఇలాగంటావేంటి అని నామీదకి ఎగురుతున్నాడు. నీకు నాకు ఇద్దరికీ పెన్షన్లు పోనాయి.. నాకేమో చత్వారం.. కళ్లు ఆనవు. పెన్షన్ పోయింది. మళ్లీ ఆస్పత్రికి వెళ్లి చెకింగ్ చేయించుకుని సర్టిపికెట్ చూపించాలట. నేను ఆపనిమీద వెల్తన్ను. నాకిప్పుడు పండుగ పనులు గట్రా చెప్పకు. పెరట్లో సీతాఫలం చెట్టు ఆకులు నాలుగు దూసుకొచ్చి... గరికి పూస, పసుపు ముద్దా కలిపి వినాయకుణ్ణి చేసి ఈసారికి ఏదోలా మమ అనిపించు అని చీరాకుపడిపోతాండు.. మనవడికి చెప్పినా వినడం లేదు గణేశా.. ఒసేయ్.. అమ్మమ్మా.. విఘ్నేశ్ అని పేరు పెట్టావు కానీ నాకు అమ్మకు వందనం డబ్బులు రాలేదు. ఇక చదువు ఎలా చదవాలే.. అని నన్ను అడుగుతున్నాడు స్వామి.!
పింఛను తీసేశారు గణనాథ..