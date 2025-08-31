అమరావతిలో నిమజ్జన సందడి
అమరావతి: జిల్లా నలుమూలల నుంచి కృష్ణా నదిలో నిమజ్జనానికి వినాయక విగ్రహాలు తరలిరావటంతో శనివారం అమరావతిలో సందడి నెలకుంది. ఒడ్డున పోలీస్శాఖ, ధరణికోట గ్రామ పంచాయతీ సమన్వయంతో నిమజ్జనోత్సవాలు ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా జరిగేందుకు చర్యలు చేపట్టారు. పోలీసు శాఖ గుంటూరు రోడ్డు నుంచి రింగ్రోడ్డు మీదుగా ఆరుడొంకల బావి సెంటర్ , ధ్యానబుధ్ధ విగ్రహం వరకు కూడళ్లలో ప్రత్యేకంగా పోలీసులను ముందస్తు జాగ్రత్తగా నియమించారు. సీఐ అచ్చియ్య ఆధ్వర్యంలో బందోబస్తు నిర్వహించారు.
నాదెండ్ల: గొర్రెల మందపై కారు దూసుకెళ్లిన ఘటనలో కాపరితోపాటు రెండు గొర్రెలకు తీవ్రగాయాలైన సంఘటన శుక్రవారం రాత్రి తెలిసిందే. ఈ సంఘటనలో తీవ్రంగా గాయపడిన పల్నాడు జిల్లా గణపవరం గ్రామానికి చెందిన ఆవుల శ్రీనివాసరావు(45) గుంటూరులోని ఓ ప్రైవేటు ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందాడు. ఇతని భార్య కరోనా సమయంలో మృతి చెందగా, కుమారుడు ఉన్నాడు. మృతుడి తండ్రి సాంబయ్య ఫిర్యాదుతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకున్నారు. ప్రమాదానికి కారణమైన కారును స్టేషన్కు తరలించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. మృతిచెందిన శ్రీనివాసరావు భౌతికకాయాన్ని గుంటూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి దానం చేసినట్లు కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు.
మంగళగిరి టౌన్: పట్టణాల్లో రెవెన్యూ రికార్డులను పక్కాగా అమలు చేయడానికి, భూ వివాదాలకు చెక్ పెట్టేందుకు నేషనల్ జియో స్పేషియల్ నాలెడ్జ్ బెస్ట్ ల్యాండ్ సర్వే ఆఫ్ అర్బన్ హాబిటేషన్ (నక్ష) కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నట్లు మంగళగిరి నగర అసిస్టెంట్ సిటీ ప్లానర్ అజయ్కుమార్ తెలిపారు. నక్ష పైలెట్ ప్రోగామ్లో భాగంగా మంగళగిరి తాడేపల్లి కార్పొరేషన్ ఏరియల్ సర్వేకు ఎంపికై ందని, ఇందులో భాగంగా భూ రీసర్వే చేస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. భూములకు సరిహద్దులు నిర్ధారించడంతోపాటు నక్ష పటాన్ని రూపొందిస్తామని అన్నారు. భూముల డిజిటలైజేషన్ ద్వారా సమగ్ర సర్వే చేపడుతున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
బాపట్ల జిల్లా నుంచి ఎంపికై న
ఏకై క ఉపాధ్యాయురాలు
బాపట్లటౌన్: బాపట్ల మండలం వెదుళ్లపల్లి పంచాయతీ వృక్షనగర్ ప్రాథమిక పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయురాలు యాతం సౌజన్య ఇటీవల ఉత్తమ ఉపాధ్యాయురాలిగా ఎంపికై ంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 41 మంది ఎంపిక కాగా బాపట్ల జిల్లా నుంచి సౌజన్య ఒకరే ఎంపికయ్యారు. వీరికి సర్వశిక్ష అభియాన్ ఆధ్వర్యంలో శనివారం విజయవాడలో వర్క్షాపు నిర్వహించారు. తోటి ఉపాధ్యాయులకు, విద్యార్థులకు సులభ రీతిలో విద్యాబోధన ఏవిధంగా చేయాలి, వినూత్న రీతిలో విద్యా బోధన చేస్తే ఉపయోగం ఏవిధంగా ఉంటుందనే విషయాలను క్షుణ్ణంగా వివరించారు. జిల్లా నుంచి ఎంపికై న యాతం సౌజన్యను జిల్లా సర్వశిక్ష అభియాన్ అడిషనల్ డైరెక్టర్ నాగేశ్వరరావు ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. సౌజన్యను అభినందించిన వారిలో సమగ్ర శిక్ష లెక్చరర్ సతీష్రెడ్డి, పీఆర్వో కమిటీ సభ్యులు మధుసూధన్రావు, దుర్గావరప్రసాద్, అస్మిత, ఇస్మాయిల్ ఉన్నారు.