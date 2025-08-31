వైరల్ జ్వరాల విజృంభణ
ఆందోళన కలిగిస్తున్న డెంగీ కేసులు రోజురోజుకు పెరుగుతున్న జ్వర పీడితులు రోగులతో కిక్కిరిసిపోతున్న ప్రభుత్వ వైద్యశాల ముందస్తు నివారణలో అధికారులు విఫలం
నరసరావుపేట టౌన్: పల్నాడు జిల్లాలో వైరల్ జ్వరాల విజృంభణ ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ప్రతి రోజు కొత్త కేసులతో వైద్యశాలలో చేరే వారి సంఖ్య పెరుగుతుంది. జ్వరం, వళ్లు నొప్పులు, వాంతులు, విరేచనాలు వంటి లక్షణాలతో రోగులు ఏరియా వైద్యశాలకు బారులు తీరుతున్నారు. నరసరావుపేట ఏరియా ప్రభుత్వ వైద్యశాలకు ప్రతిరోజు సాధారణంగా 450 వరకు ఓపీ ఉంటుంది. ప్రస్తుతం 550 వరకు నమోదు అవుతుంది. సీజనల్ వ్యాధులతో బాధపడుతూ శనివారం ప్రభుత్వ వైద్యశాలకు వచ్చిన రోగులతో రద్దీ పెరిగింది. ప్రభుత్వ ఏరియా వైద్యశాలకు సుమారు 550 మంది వస్తుంటే అందులో 100 మందికి పైగా జ్వరపీడితులే కావటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే వారు జ్వరం, జలుబు, దగ్గు, అతిసారంతో ఇబ్బంది పడుతూ వస్తున్నారు. కురుస్తున్న వర్షాల వల్ల దోమల ఉధృతి పెరిగింది. నీరు నిల్వ, మురుగు కాల్వల్లో పేరుకు పోయిన చెత్త, తడి వాతావరణం కారణంగా దోమలు వృద్ధి చెంది ప్రజలు వైరల్ జ్వరాల బారిన పడుతున్నారు.
అధికమైన డెంగీ జ్వరాలు..
వర్షాల కారణంగా సీజనల్ వ్యాధులు ప్రబలుతున్నాయి. నరసరావుపేట ఏరియా వైద్యశాలకు పల్నాడు, బాపట్ల జిల్లాల నుంచి అధిక సంఖ్యలో జ్వరాలతో బాధపడుతూ వస్తున్నారు. వారిలో డెంగీ లక్షణాలు ఉండటంతో పరీక్షలు నిర్వహించగా ఇప్పటి వరకు 20 కేసులు నమోదు అయ్యాయి. ఈ సంఖ్య ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉంది. దీర్ఘకాలిక జ్వరం, వాంతులు, విరేచనాలు, శరీరంపై దద్దుర్లు వంటి లక్షణాలు ఉంటే ఆలస్యం చేయకుండా సమీపంలోని వైద్యశాలను సంప్రదించాలని డాక్టర్లు సూచిస్తున్నారు.
నివారణకు చర్యలేవి..
డెంగీ కేసులు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో అధికారులు నివారణకు తగు చర్యలు తీసుకోకపోవటం పట్ల సర్వత్రా విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. డెంగీ కేసులు అధికంగా ఉన్న ప్రాంతాలను గుర్తించి దోమలు వృద్ధి చెందకుండా ఫాగింగ్, మందు పిచికారి, బ్లీచింగ్ పౌడర్ చల్లడం వంటి చర్యలు ఆరోగ్య శాఖ చేపట్టాలి. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఆరోగ్య సిబ్బంది ఇంటింటికి తిరిగి తీసుకోవాల్సిన ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యలపై అవగాహన కల్పించాలి. అయితే దోమల నివారణకు ఆరోగ్య శాఖ ముందస్తు చర్యలు తీసుకోక పోవటంతోనే వైరల్ జ్వరాల బారిన పడుతున్నామని ప్రజలు వాపోతున్నారు.