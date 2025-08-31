లాటరీ ద్వారా బార్లు కేటాయింపు
నరసరావుపేట: జిల్లాలో మూడేళ్లపాటు బార్ అండ్ రెస్టారెంట్ల లైసెన్సుల జారీకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన పాలసీ ప్రకారం శనివారం కలెక్టరేట్లో ఓపెన్ కేటగిరి, రిజర్వుడ్ బార్లకు సంబంధించిన లాటరీ ప్రక్రియను జిల్లా కలెక్టర్ పి.అరుణ్బాబు సమక్షంలో ఎకై ్సజ్ అండ్ ప్రొహిబిషన్ అధికారులు నిర్వహించారు. దరఖాస్తుదారుల సమక్షంలో 23 బార్లకు లాటరీ ద్వారా కేటాయించారు. జిల్లాలో ఓపెన్ కేటగిరీలో గల 49 బార్లకుగాను 18 చోట్ల 73 దరఖాస్తులు వచ్చాయి. ఆ బార్లను లాటరీ ద్వారా కేటాయించారు. గీత కార్మికులకు చెందిన ఐదు బార్లకుగాను 22 దరఖాస్తులు వచ్చాయి. లాటరీ ద్వారా షాపులు కేటాయించారు. నరసరావుపేట పురపాలక పరిధిలో ఓపెన్ కేటగిరీలో తొమ్మిది బార్లు, రిజర్వుడు ఒకటి, చిలకలూరిపేట మున్సిపాలిటీలో మూడు బార్లు, ఒక రిజర్వుడు, సత్తెనపల్లి మున్సిపాలిటీలో నాలుగు బార్లు, ఒక రిజర్వుడు, గురజాల నగర పంచాయతీలో ఓపెన్ కేటగిరీ ఒకటి, దాచేపల్లి నగర పంచాయతీలో ఓపెన్ కేటగిరీ, రిజర్వుడు బార్ చొప్పున ఒక్కొక్క బార్కు లాటరీ ద్వారా షాపులు కేటాయించారు. మిగిలిన బార్లకు ప్రభుత్వం త్వరలో నోటిపికేషన్ విడుదల చేస్తుందని జిల్లా ప్రొహిబిషన్ అండ్ ఎకై ్సజ్ ఆఫీసర్ కె.మణికంఠ పేర్కొన్నారు. కార్యక్రమంలో అసిస్టెంట్ జిల్లా ప్రొహిబిషన్ అండ్ ఎకై ్సజ్ ఆఫీసర్ కె.రవీంద్ర, స్టేషన్హౌస్ ఆఫీసర్లు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.