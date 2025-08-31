ఎరువులు అధిక ధరకు విక్రయిస్తే చర్యలు
డీలర్లు, వ్యాపారులకు కలెక్టర్ హెచ్చరిక ఎస్పీతో కలసి గోదాములు, దుకాణాల్లో తనిఖీ
నరసరావుపేట: రైతులకు ఎరువులు అధిక ధరలకు విక్రయించే డీలర్లు, వ్యాపారులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని జిల్లా కలెక్టర్ పి.అరుణ్బాబు హెచ్చరించారు. శనివారం జిల్లా ఎస్పీ కంచి శ్రీనివాసరావుతో కలసి పట్టణంతోపాటు చుట్టుపక్కల ఉన్న షాపులు, గోదాములలో ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. పట్టణంలోని మల్లమ్మసెంటర్లో గల శ్రీనివాస తిరుమల ఫర్టిలైజర్స్ గోడౌన్లో సోదాలు నిర్వహించారు. స్టాక్ రిజిస్టర్, బిల్బుక్, ఇన్వాయిస్లు పరిశీలించారు. యూరియా నిల్వల్లో వ్యత్యాసం ఉండటంతో 108 బస్తాల అమ్మకాలను నిలిపివేశారు. ఎరువులు కొనుగోలు చేసిన రైతుల అడ్రస్, ఫోన్ నంబర్ తప్పనిసరిగా ఉండాలని సూచించారు. అధిక ధరలకు విక్రయించినా, ఇతర రాష్ట్రాలకు అమ్మకం చేసిన డీలర్పై చర్యలు తీసుకుంటామని కలెక్టర్ హెచ్చరించారు. ఆర్డీఓ కె.మధులత, తహసీల్దార్ కె.వేణుగోపాలరావు, విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ సీఐ కె.చంద్రశేఖర్, ఏఓ ఆదినారాయణ, మండల వ్యవసాయ శాఖ అధికారి ఐ.శాంతి పాల్గొన్నారు.