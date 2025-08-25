30 నుంచి రాష్ట్ర స్థాయి క్యారమ్ పోటీలు
చిలకలూరిపేట: సీఆర్ క్లబ్ సౌజన్యంతో ఈనెల 30, 31వ తేదీలలో ఆంధ్ర రాష్ట్ర రెండవ ర్యాంకింగ్ క్యారమ్ టోర్నమెంట్ను ఆంధ్ర రాష్ట్ర క్యారమ్ అసోసియేషన్, పల్నాడు జిల్లా క్యారమ్ సంఘం ఆధ్వర్యంలో నిర్విహించనున్నారు. సంఘ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి షేక్ అబ్దుల్ జలీల్ చెప్పారు. పట్టణంలోని సీఆర్ క్లబ్లో ఆదివారం విలేకర్ల సమావేశం నిర్వహించారు. ఆయన మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 150 మంది క్రీడాకారులు పాల్గొంటారని చెప్పారు. విజేతలకు ట్రోఫీతోపాటు రూ.30 వేల నగదు బహుమతి అందజేస్తామన్నారు. టోర్నమెంట్ కార్యనిర్వాహక కార్యదర్శిగా ఎస్వీ రమణమూర్తి, అబ్జర్వర్గా గద్దె వేణు వ్యవహరిస్తారని తెలిపారు. మహిళలకు, పురుషులకు వేర్వేరుగా నాకౌట్ పద్ధతితో పోటీలు జరిపి మొదటి ఆరు స్థానాలను ఎంపిక చేసి రాష్ట్ర జట్లను ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్యాట్రన్ చీఫ్ యాగంటి దుర్గారావు ప్రకటిస్తారని తెలిపారు. టోర్నమెంట్ పల్నాడు జిల్లా అధ్యక్షుడు చల్లగుంట్ల అజయ్బాబు మాట్లాడారు. టోర్నమెంట్కు సంబంధించి జిల్లాల కార్యదర్శులు రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి షేక్ అబ్దుల్ జలీల్ను ఫోన్ నంబర్ 99511 15678లో సోమవారం సాయంత్రం 5 గంటలలోపు సంప్రదించాలన్నారు. సమావేశంలో సీఆర్ క్లబ్ కార్యదర్శి పావులూరి శ్రీనివాసరావు, గద్దే వేణు, బి.హరిబాబు పాల్గొన్నారు.
ఎరువుల గోదాంలో తనిఖీ
నాదెండ్ల: రైతుల అవసరాలను ఆసరా చేసుకుని ఎరువులు కృత్రిమ కొరత సృష్టిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని గుంటూరు రీజియన్ విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అధికారి కొమ్మాలపాటి చంద్రశేఖర్ చెప్పారు. గణపవరం ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార పరపతి సంఘం ఎరువుల గోడౌన్ను ఆదివారం ఆయన తనిఖీ చేశారు. నిల్వలు, ఆన్లైన్, రిజిస్టర్లోని వివరాలు పరిశీలించారు. సీఈవో పెడవల్లి లక్ష్మయ్య మాట్లాడుతూ ఇప్పటి వరకూ యూరియా 20 టన్నులు పంపిణీ చేశామని, మరో 80 టన్నులు రావాల్సి ఉందని వివరించారు. చంద్రశేఖర్ మాట్లాడుతూ ఎరువులు ఎమ్మార్పీ కంటే ఎక్కువకు విక్రయించినా, అక్రమంగా నిల్వ చేసినా చట్టపరమైన చర్యలు తప్పవన్నారు. ఆయన వెంట ఏవో ఆదినారాయణ, సొసైటీ అధ్యక్షుడు పెంటేల శేషయ్య, ఏవో శ్రీలత ఉన్నారు.
నాగార్జునకొండకు పోటెత్తిన పర్యాటకులు
లాంచీస్టేషన్ ఆదాయం రూ.1,74,700
విజయపురిసౌత్: ప్రపంచ పర్యాటక కేంద్రమైన నాగార్జునకొండకు ఆదివారం పర్యాటకులు పోటెత్తారు. లాంచీలలో కొండకు తరలి వెళ్లారు. దీంతో లాంచీస్టేషన్కు రూ.1,74,700 ఆదాయం చేకూరినట్లు లాంచీ యూనిట్ అధికారులు తెలిపారు. అనంతరం మాచర్ల మండలంలోని అనుపు, ఎత్తిపోతల జలపాతాన్ని పర్యాటకులు ఆసక్తికరంగా వీక్షించారు.
ట్రాన్స్ఫార్మర్ పేలి పాత కార్లు దగ్ధం
పెదకాకాని: విద్యుత్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ పేలడంతో కార్లకు నిప్పు అంటుకుని కాలిపోయాయి. గుంటూరు ఆటోనగర్ మొదటి లైన్ రైల్వేగేటు సమీపంలో పలువురు షాపుల నిర్వాహకులు పాత కార్లు తెచ్చి విడిభాగాలు విక్రయించే వ్యాపారం చేస్తున్నారు. ఆదివారం కావడంతో ఆటోనగర్ నిర్మానుష్యంగా ఉంది. సాయంత్రం సమయంలో షాపుల ముందున్న ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఒక్కసారిగా పేలి మంటలు చెలరేగాయి. సమాచారం అందుకున్న షాపుల యజమానులకు, అగ్నిమాపక శాఖ అధికారులు అక్కడికి చేరుకున్నారు. చెలరేగిన మంటలను అదుపులోకి తెచ్చారు. సుమారు రూ.10 లక్షల విలువ చేసే 15 కార్లు కాలిపోయాయి.