ఆరోగ్యం మెరుగుకు వ్యాయామం ముఖ్యం
– ‘సండే ఆన్ సైకిల్ ర్యాలీ’లో జిల్లా ఎస్పీ కె.శ్రీనివాసరావు
నరసరావుపేట: ప్రతి ఒక్కరూ ఆరోగ్యం మెరుగు కోసం సైకిల్పై నిత్యం అరంగంట సమయమైనా వెళ్లాలని జిల్లా ఎస్పీ కంచి శ్రీనివాసరావు పేర్కొన్నారు. ఫిట్ ఇండియా కార్యక్రమంలో భాగంగా కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ఉత్తర్వుల ప్రకారం ఆదివారం పోలీసు అధికారులు, సిబ్బందితో కలసి సండే ఆన్ సైకిల్ ర్యాలీ నిర్వహించారు. జిల్లా పోలీసు ప్రధాన కార్యాలయం నుంచి ర్యాలీని ఆయన పచ్చజెండా ఊపి ప్రారంభించారు. ర్యాలీలో ఆయన కూడా పాల్గొన్నారు. అనంతరం ఎస్పీ మీడియాతో మాట్లాడుతూ... నేటి వేగవంతమైన జీవన శైలిలో రోజూ సైక్లింగ్, యోగా, వ్యాయామం, నడక వంటివి అలవాటు చేసుకోవాలని సూచించారు. అడ్మిన్ ఎస్పీ జేవీ సంతోష్, ఏఆర్ డీఎస్పీ మహాత్మాగాంధీరెడ్డి, ఒకటి, రెండో పట్టణ సీఐలు చరణ్, హైమారావు, రూరల్ సీఐ రామకృష్ణ, ఆర్ఐలు గోపీనాథ్, కృష్ణ, రాజా, యువరాజ్, విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు.