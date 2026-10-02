బ్రౌన్‌ సుగర్‌ రవాణా చేస్తున్న ఆరుగురు అరెస్ట్‌

కొరాపుట్: బ్రౌన్ సుగర్ రవాణా చేస్తున్న ఆరుగురు స్మగ్లర్లను జయపూర్ పట్టణ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఆదివారం జయపూర్ టౌన్ పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్లో జరిగిన మీడియా సమావేశంలో ఎస్డీపీఓ అర్చితా మిట్టల్ ఈ కేసు వివరాలు ప్రకటించారు. ఇతర ప్రాంతాల నుంచి జయపూర్కి బ్రౌన్ షుగర్ వచ్చిందనే సమాచారంతో దాడులు నిర్వహించామన్నారు. దాంతో కెనాల్ రోడ్డులో ఈ ముఠా పట్టుబడిందన్నారు. వారి వద్ద బౌన్ షుగర్ 403 గ్రాములు ఉందన్నారు. దీని విలువ మార్కెట్లో రూ.40 లక్షల నుంచి రూ.45 లక్షలు ఉంటుందన్నారు. నిందితుల నుంచి మారుతీ సుజుకీ వాహనాలు, కత్తులు, 8 సెల్ ఫోన్లు స్వాధీనం చేసుకున్నామన్నారు. ఈ బ్రౌన్ షుగర్ నయాగఢ్ వచ్చిందన్నారు. ఈ ఘటనలో ఆరుగురు స్మగ్లర్లను అరెస్ట్ చేయగా అందులో ఒకరు మహిళ ఉన్నారన్నారు. ఇందులో ఇద్దరు కొరాపుట్, ముగ్గురు నయాగఢ్, ఒకరు ఖుర్ధాకు చెందిన వారున్నారన్నారు. వీరిపై ఎన్డీపీఎస్ కేసులు నమోదు చేసి కోర్టుకు తరలించినట్లు తెలిపారు. వీరందరూ నాన్ బెయిల్ బుల్ కేసుల మీద ఉన్నారన్నారని ఎస్డీపీఓ అర్చనా మిట్టల్ పేర్కొన్నారు. అనంతరం నిందితలను మీడియా ముందు హాజరు పరిచి కోర్టులో హాజరు పరిచి జైలుకి తరలించారు. సమావేశంలో పట్టణ పోలీస్ స్టేసన్ ఐఐసీ ఉల్లస్ చంద్ర రౌత్,ఎస్ఐ సిద్దంత్ బెహరా పాల్గొన్నారు.