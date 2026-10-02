బాలలను పనిలో పెడితే కఠిన చర్యలు

● సదరన్ డివిజనల్ లేబర్ కమిషనర్ బాలు చంద్ర పాత్రో
పర్లాకిమిడి:
వికసిత్ భారత్, వికసిత్ ఒడిశా 2036 కల్లా గజపతి జిల్లాలో బాలకార్మికుల విముక్తి లక్ష్యంగా అందరం పనిచేయాలని ఏ.డి.ఎం ఫాల్గుణి మఝి అన్నారు. జిల్లా కలెక్టరేట్ కార్యాలయం హాల్–2లో జిల్లా స్థాయి బాల కార్మికుల టాస్క్ఫోర్స్, వివిధ విభాగాల మానటరింగ్ కమిటీ సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశానికి అదనపు ఎస్పీ బిరంచీ బాగ్, జిల్లా లీగల్ సర్వీసెస్ కార్యదర్శి బిమల్ రౌళో, జిల్లా శిశు సంరక్షణ అధికారి అరుణ్ కుమార్ త్రిపాఠి, సదరన్ డివిజనల్ కార్మిక శాఖ కమిషనర్ (బరంపురం) బాలూ చంద్ర పాత్రో, గజపతిజిల్లా కార్మిక శాఖ అధికారి మానస రంజన్ సాహు, జీడిపరిశ్రమల యాజమాన్యం ప్రతినిధులు హాజరయ్యారు. 14 ఏళ్ల లోపు బాలబాలికలను జీడి, రెస్టారెంట్లు, ఫ్యాక్టరీలలో నియమించవద్దని లేబర్ కమిషనర్ బాలుచంద్ర పాత్రో అన్నారు. 15 నుంచి 18 ఏళ్ల మధ్య ఉన్న కిశోరీలకు అపాయకరమైన పనిలో నియమించవద్దన్నారు. నిబంధనలను అతిక్రమిస్తే రూ.50 వేల జరిమానా విధిస్తామని, మూడేళ్లు జైలుశిక్ష అనుభవించాల్సి వస్తుందన్నారు. అక్టోబరు 2 నుంచి నవంబరు 14వ తేదీ వరకు బాలకార్మిక వ్యవస్థ నిర్మూళనకు ప్రతి పంచాయతీ స్థాయిలో సమావేశాలు ఏర్పాటు చేయాలని లేబర్ కమిషనర్ పాత్రో అన్నారు. ఈ సమావేశంలో బాలల చట్టపరమైన హాక్కులను జిల్లా న్యాయసేవా ప్రాధీకరణ కార్యదర్శి బిమల్ రౌళో తెలియజేశారు. ఈ సమావేశంలో సఖీ ఒన్స్టాప్ సెంటర్ అడ్మిన్స్ట్రేటర్ సునితా రోథో, జిల్లా సంక్షేమ శాఖ, ఎస్.ఐ.ఆర్.డి, ఇతర స్వచ్ఛంద సంస్థల ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు.