 ● కన్నీరే మిగిలింది | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

● కన్నీరే మిగిలింది

Oct 5 2026 1:03 AM | Updated on Oct 5 2026 1:03 AM

డపాం టోల్‌గేట్‌ వద్ద రోడ్డుకు ఆనుకొని ఉన్న షాపులను, షాపుల ముందు నిర్మాణాలను ఎన్‌హెచ్‌ అధికారులు తొలగించడంతో పలు కు టుంబాలు వీధిన పడ్డాయి. బతుకు తెరువు కోసం చిన్నా, పెద్దా దుకాణాలు, హోటల్స్‌ పెట్టుకొని 200లకు పైగా కుటుంబాలు ఇక్కడ జీవనోపాధి పొందుతున్నాయి. అయితే వీరంతా రోడ్డు స్థలాలను ఆక్రమించి బడ్డీలు పెట్టుకున్నారని మూడు రోజులుగా నిర్మాణాలు తొలగిస్తున్నారు. గతంలో రోడ్డు విస్తరణకు తమ స్థలాలు ఇచ్చామని, మిగిలిన స్థలాల్లో షాపులు నిర్మించి తోవ కోసం రోడ్డు పక్క స్థలాలను వినియోగిస్తున్నామని బాధి తులు అంటున్నారు. అధికారులు మానవతా దృక్పథంతో ఆలోచించి న్యాయం చేయాలని కోరుతున్నారు. దీనిపై కేంద్ర మంత్రిని కూడా సంప్రదించినట్లు తెలిపారు. – నరసన్నపేట

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

మృణాల్ ఠాకుర్.. చాక్లెట్ బ్యూటీ (ఫొటోలు)
photo 2

డాక్టర్ బాబు నిరుపమ్ దంపతుల పెళ్లి రోజు స్పెషల్.. (ఫోటోలు)
photo 3

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో బిగ్‌బాగ్ దివి.. (ఫోటోలు)
photo 4

రోజా పువ్వులా మెరిసిపోతున్న హీరోయిన్ హెబ్బాపటేల్.. (ఫోటోలు)
photo 5

ట్రెండింగ్ లో హీరోయిన్ జాన్వీ కపూర్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Wife And Husband Attack On Delivery Boy For Coming Late 1
Video_icon

ఆలస్యంగా వచ్చాడని డెలివరీ బాయ్ పై భార్యభర్తలు దాడి
Jio Bharat 4G Phone At Just Rs 299 And Get 6 Months Free Recharge 2
Video_icon

జియో బంపర్ ఆఫర్.. రూ.299కే 4G, ఫోన్.. 6 నెలల ఉచిత RECHARGE
Indigo Flight Bird Strike Shamshabad Airport 3
Video_icon

ఇండిగో విమానానికి తృటిలో తప్పిన ప్రమాదం
Jada Sravan Kumar Shocking Comments On Cockroach Janta Party Protest 4
Video_icon

కాక్రోచ్ లు మిమ్మల్ని వదలవు.. జడ శ్రవణ్ కుమార్ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్
Jantantram On Vijayawada Sai Krishna Case 5
Video_icon

రక్షక భటులా..? భక్షక భటులా..?
Advertisement
 