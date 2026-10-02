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సేవా జ్యోతి యాత్రకు ఏర్పాటు

Oct 5 2026 1:03 AM | Updated on Oct 5 2026 1:03 AM

మల్కన్‌గిరి : ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రజాసేవలో విజయవంతంగా 25 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్బంగా మల్కన్‌గిరి జిల్లా పరిపాలన ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల 7న సేవా జ్యోతియాత్ర, వికసిత్‌ భారత్‌ సంకల్ప సభ నిర్వహించనున్నారు. ఈ మేరకు అధికారులు విస్తృత ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలను క్షేతస్థాయికి తీసుకెళ్లడంతో పాటు సమాజంలోని ప్రతి వర్గాన్ని వికసిత్‌ భారత్‌ 2047 సంకల్పంతో అనుసంధానించడం ఈ కార్యక్రమం ప్రధాన ఉద్దేశం. దీనికి సంబంధించి శనివారం జిల్లా పరిషత్‌ కార్యాలయంలో అధికారులతో సమావేశం నిర్వహించారు. అదనపు కలెక్టర్‌ సోమనాథ్‌ ప్రధాన్‌, జిల్లా అభివృద్ధి అధికారి దశరథి సరబు, సబ్‌ కలెక్టర్‌ దుర్యోధన్‌ బోయి తదితరులు పాల్గొన్నారు.

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