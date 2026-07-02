బంద్‌ విజయవంతం

కొరాపుట్: నబరంగ్పూర్ జిల్లా బంద్ ప్రశాంతంగా పరిపూర్ణంగా ముగిసింది. జిల్లాకు చెందిన విద్యా శాఖ మంత్రి నిత్యానంద గొండో రాజీనామా చేయాలనే డిమాండ్తో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో బుధవారం ఉదయం 6 నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు జిల్లా బంద్ నిర్వహించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ప్రాథమిక విద్యార్థులు చదివే పాఠ్యాంశాల ముద్రణను ప్రాథమిక విద్యాశాఖ గుజరాత్ రాష్ట్రంలో ఓ ప్రవేట్ సంస్థకు అప్పగించింది. అందులో వేలాది తప్పులు దొర్లాయి. ఫలితంగాప్రభుత్వానికి వందల కోట్ల రూపాయల నష్టం వచ్చింది. ఒడియా భాషకు చెందిన పాఠ్యాంశాల ముద్రణ గుజరాత్కి అప్పగించినందుకు నిరసనగా విద్యా మంత్రి నిత్యానంద గొండో రాజీనామా కోరుతూ ఆయన సొంత జిల్లాలో కాంగ్రెస్ పార్టీ బంద్కు పిలుపునిచ్చింది.
నిలిచిన రాకపోకలు..
బంద్ నేపథ్యంలో జిల్లా సరిహద్దుల్లో కాంగ్రెస్ శ్రేణు లు రహదారులను దిగ్బంధం చేశారు. దీంతో సుదూ ర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే రాత్రిపూట సర్వీసులు నిలిచిపోయాయి. లారీలు, ప్రైవేట్ బస్సులు, ట్రాక్టర్లు ఉదయం నుంచే తమ వాహనాలు బయటకు తీయలేదు. వర్తక వాణిజ్య సంస్థలు మూసివేశారు. ప్రైవేట్, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు తెరుచుకోలేదు.
మంత్రి ఇలాకాలో ఉద్రిక్తత..
వివాదానికి కారణమైన విద్యా మంత్రి నిత్యానంద గొండో సొంత నియోజకవర్గం ఉమ్మర్కోట్లో ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. దుకాణాలు తెరవాలంటూ మంత్రి అనుచరులు ర్యాలీ చేపట్టారు. ఎటువంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు ఎదురైనా అడ్డుకుంటామని భరోసాఇచ్చారు. బంద్కు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. మరోవైపు కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు మంత్రి నివాసం ముట్టడిస్తారనే ప్రచారం జరిగింది. దాంతో బీజేపి మద్దత్తుదారులైన మహిళలు పెద్ద ఎత్తున మంత్రి నివాసానికి చేరుకున్నారు. మంత్రి ఇంటిపైకి ఎవరైనా వస్తే ప్రతిఘటన తప్పదని చీపుర్లతో నినాదాలు చేశారు. డీసీసీ అధ్యక్షురాలు డాక్టర్ లిఫికా మజ్జికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు.
కాంగ్రెస్ ఆందోళన..
ఉమ్మర్కోట్లో పరిణామాలు పరిశీలించిన కాంగ్రెస్ శ్రేణులు జిల్లా నలుమూలల నుంచి ఉమ్మర్కోట్ చేరుకున్నారు. మెయిన్ రోడ్డులో ర్యాలీ చేపట్టారు. అనంతరం మంత్రి దిష్టిబొమ్మను దహనం చేశారు. తమకు మంత్రి ప్రైవేట్ నివాసాన్ని ముట్టడించే ఉద్దేశం లేదని, అది ప్రజాస్వామ్యం కాదని డీసీసీ అధ్యక్షురాలు లిఫికా మజ్జి స్పష్టం చేశారు. మరో వైపు మాజీ డీసీసీ అధ్యక్షుడు మున్నా త్రిపాఠి నేతృత్వంలో నబరంగ్పూర్, డాబుగాం, ఉమ్మర్కోట్లలో ఆందోళనలు జరిగాయి.
నబరంగ్పూర్ జిల్లాలో
మూతపడిన సంస్థలు, దుకాణాలు
స్తంభించిన రవాణా
విద్యా శాఖ మంత్రి రాజీనామా కోరుతూ కాంగ్రెస్ శ్రేణుల
ఆందోళన